Stunde der Wahrheit für Tesla-Chef Elon Musk: Schreibt das Unternehmen weiter Gewinne? © AP

An der Börse ist der Elektroauto-Pionier Tesla heuer der Senkrechtstarter schlechthin - mit Spannung wird nun der nächste Geschäftsbericht der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk erwartet. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss (22 Uhr MESZ) will Tesla seine Ergebnisse für das abgelaufene zweite Quartal vorlegen.

Alle Augen am Markt richten sich darauf, ob der US-Konzern nach drei Vierteljahren mit schwarzen Zahlen erneut einen Gewinn abliefert und so seine bisher längste Strecke der Profitabilität ausbaut.

Für Tesla-Chef Musk hätte das bisherige Jahr kaum besser laufen können. An der Börse jagt sein vor zwölf Monaten noch als verlustreicher Sorgenfall mit ungewisser Zukunft gehandeltes Unternehmen von einem Rekordhoch zum nächsten. Teslas Marktkapitalisierung knackte zuletzt sogar zeitweise die Marke von 300 Milliarden Dollar (262 Mrd. Euro), der Konzern stellt - gemessen am Börsenwert - alle anderen Autohersteller weltweit klar in den Schatten.

150 Milliarden Dollar wert

Musk winkt aufgrund des Höhenflugs bereits der nächste große Zahltag. Dank der Kursrally stehen dem 49-Jährigen seit Dienstag Aktienoptionen im Wert von mehr als zwei Milliarden Dollar zu. Grund ist ein Vergütungsplan, der an den Börsenwert und bestimmte Geschäftsziele von Tesla gekoppelt ist. Da Tesla in den vergangenen sechs Monaten im Schnitt mehr als 150 Milliarden Dollar wert war, hat Musk nun die Option, Aktien weit unter Marktwert zu kaufen und dadurch - zumindest auf dem Papier - einen Mega-Profit zu machen.