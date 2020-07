Steirischer Arbeitsmarkt 50.000 Arbeitslose und noch immer mehr als 100.000 Menschen in Kurzarbeit

Facebook

Weiter viel Arbeit für die Geschäftsstellen des AMS Steiermark © Jürgen Fuchs

Auch wenn die Zahlen seit Wochen rückläufig sind, ist die Arbeitslosigkeit im Land weiter enorm hoch. Mit Ende Juni waren in der Steiermark 46.768 Personen beim AMS als arbeitslos gemeldet (+63,7 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr), 6883 Menschen nahmen an Schulungen teil. In Summe sind also weiter mehr als 50.000 Steirerinnen und Steirer ohne Job.