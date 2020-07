Bilanzskandal Erneut Razzien bei Wirecard in Deutschland und Österreich

Durchsuchungen am Firmensitz bei München und in mehreren anderen Büros des Zahlungsdienstleisters.

Wirecard © APA/dpa/Sven Hoppe

Bei Wirecard sind erneut die Ermittler angerückt. Seit der Früh würden fünf Objekte des Zahlungsdienstleister durchsucht, darunter der Firmensitz in Aschheim bei München und zwei Gebäude in Österreich, teilte in Deutschland die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Zwölf Staatsanwälte sowie 33 Polizisten und weitere IT-Fachleute seien vor Ort mit österreichischen Kollegen.

Es gehe in erster Linie um die Vorwürfe, die Grundlage der Ermittlungen gegen Ex-Vorstandschef Markus Braun - ein Österreicher - seien, also unrichtige Angaben und Marktmanipulation in mehreren Fällen.

Der Firmensitz von Wirecard wurde bereits am 5. Juni durchsucht und soll auch heute neben mehreren anderen Wirecard-Büros erneut durchsucht worden sein.