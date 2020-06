Facebook

Stefan Stolitzka © (c) KANIZAJ Marija-M. | 2017

Die Weichenstellung ist letztlich doch deutlich schneller erfolgt als erwartet: Nach der Wahl von Georg Knill zum neuen Präsidenten der österreichischen Industriellenvereinigung in der vergangenen Woche, muss für ihn ein Nachfolger an der steirischen Industrie-Spitze gefunden werden. In steirischen Industriekreisen wurde zuletzt ein Name häufiger genannt: Stefan Stolitzka. Und seit dem heutigen Freitag ist auch klar, dass der Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer des Schuhherstellers Legero mit einer Wahlempfehlung in die Ordentliche Vollversammlung der steirischen Industriellenvereinigung (IV) gehen wird. Diese geht am 9. Juli über die Bühne - Stolitzka dürfte dabei zum neuen steirischen IV-Präsidenten gewählt werden, wie zu hören ist.