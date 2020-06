Facebook

Bei einem Sonderaufsichtsrat am 8. Juli will Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandschefin der Casinos Austria, das bis jetzt größte Restrukturierungsprogramm in der Geschichte des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns vorlegen. Sicher ist, dass Jobs verloren gehen, eine Zahl wird noch nicht genannt. Der Konzern beschäftigt 3400 Mitarbeiter im In- und Ausland, davon 1700 in den 12 Spielbanken der Casinos Austria AG und in der Zentrale. Keiner dieser Standorte soll geschlossen werden.