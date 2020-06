"Erlebe deine Hauptstadt"Exklusive Angebote: Wiener Lockruf nach heimischen Touristen

Facebook

Das Ausbleiben der Touristen schlägt sich in Wien weiterhin deutlich in den Zahlen nieder. Für Mai verzeichneten die Hotelbetriebe der Bundeshauptstadt ein Nächtigungs-Minus von 97,5 Prozent, was de facto einem Totalausfall entspricht.

Da internationale Gäste aufgrund der Reisebestimmungen weiter auf sich warten lassen werden, will die Hotellerie jetzt heimische Touristen nach Wien locken. Gelingen soll das mithilfe der Aktion “Erlebe deine Hauptstadt”. 40 Luxushäuser und gehobene Wiener Hotels haben sich dafür zusammengetan und bieten spezielle Kurzurlaubs-Pakete an.

Gäste haben die Wahl zwischen vier Preiskategorien, die jeweils zwei Übernachtungen für zwei Personen und eine besondere Tour im Schloss Schönbrunn umfassen. Zu erwerben sind die Pakete ab 199 Euro und beinhalten bewusst kein Frühstück oder Abendessen, um die Wiener Gastronomie zu fördern.

Für das außergewöhnliche Wien-Erlebnis sollen darüber hinaus sogenannte “Lifetime Experiences” sorgen, die normalerweise nicht käuflich zu erwerben sind. Sie stehen kostenlos zur Verfügung, allerdings nur einer limitierten Teilnehmerzahl.

Unter anderem lädt Dompfarrer Toni Faber zu einem Rundgang in der Dachrinne des Stephansdoms inklusive Besichtigung des Dachbodens. Im Schwarzen Kameel erwartet die Gäste eine private Weinverkostung im geheimen Keller des Traditionslokals. Unter den teilnehmenden Hotels befinden sich unter anderem alle drei Hilton Hotels, das Bristol, das Sacher, das Park Hyatt und das Ritz Carlton. Die Aktion läuft von 1. bis 31. August, die Buchung der Pakete ist ab 15. Juli unter der Website www.erlebe-deine-hauptstadt.wien möglich.

Ziel der Aktion sei es, den Menschen statt langen Touristen-Schlangen und Gedränge die gemütliche und entspannte Seite von Wien zu zeigen, erklärt Initiator Christian Lerner bei der Präsentation am Dienstag im Kursalon Hübner. “Wir wollen allen Menschen, die in Österreich leben, neue Facetten zeigen und Wiener Gastfreundschaft erlebbar machen”, so Lerner.

Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, welch bedeutende Rolle der Tourismus für die Wirtschaft der Stadt spielt. “Mit vier Milliarden Euro Wertschöpfung leistet er einen massiven Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt der Stadt. 90.000 Arbeitsplätze hängen ebenso vom Tourismus ab, wie das vielfältige kulturelle und gastronomische Angebot Wiens”, schildert Dominic Schmid, Fachgruppenobmann der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien.