Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bild aus besseren Tagen: Ex-Wirecard-Chef Markus Braun © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Der Bilanzskandal um den Zahlungsabwickler Wirecard hat weitere personelle Folgen: Konzernchef Markus Braun, ein Österreicher, tritt mit sofortiger Wirkung als Vorstand zurück. Das teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Interimschef wird nun James Freis. Die Wirceard-Aktien reagierten auf den Rücktritt von Braun kaum. Zuletzt waren sie noch mit 46 Prozent im Minus.

Wirecard hatte am Donnerstag die Veröffentlichung des lange erwarteten Jahresabschlusses 2019 zum vierten Mal verschoben mit der Begründung, dass der Abschlussprüfer EY keine Hinweise auf die Existenz von Guthaben über 1,9 Milliarden Euro gefunden hat. Der Betrag entspricht rund einem Viertel der Bilanzsumme.

Börsenexperte Josef Obergantschnig bezeichnet das in der Kleinen Zeitung als Höchststrafe eines Wirtschaftsprüfers. Vor allem, weil EY hat die Jahre davor die Bilanzen immer bestätigt hätte.

Kommentar zu Wirecard Der dramatische Absturz von Wirecard

Erste personelle Konsequenzen wurden bereits gezogen - der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Jan Marsalek, ein enger Vertrauter von Firmenchef Braun, wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Betrugsopfer

Noch vor seinem Abgang hat Braun anklingen lassen, dass Wirecard Opfer eines groß angelegten Betrugs sein könnte. "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist", sagte der Ex-Vorstandschef in einem Video, das in der Nacht zu Freitag online gestellt wurde.

Es sei aktuell unklar, warum zwei Banken, die im Auftrag von Wirecard Treuhandkonten verwaltet hätten, dem Wirtschaftsprüfer EY gegenüber erklärt hätten, Bestätigungen über dort angelegte Milliardensummen seien gefälscht, so der Österreicher. Die Aktien verloren im vorbörslichen Handel erneut fast 10 Prozent, nachdem sie am Donnerstag um rund 65 Prozent eingebrochen waren.

Zur Person Der Österreicher Markus Braun übernahm im Jahr 2002 mit nur 31 Jahren den Chefposten bei Wirecard. Damals hattedas Start-up gerade so die wilde New-Economy-Zeit überstanden. Der gebürtige Wiener löste Wirecard aus der Abhängigkeit von Firmen, die Glückspiel- und Pornoseiten betreiben. Heute ist er der größte Einzelaktionär des Unternehmens. Braun studierte in den 1990er Jahren Wirtschaftsinformatik an der WU Wien und machte im Jahr 2000 seinen Doktor. 1998 begann seine Karriere bei der Wirtschaftsberatung KPMG, bevor er 2002 zu Wirecard kam.

Die zwei betroffenen philippinische Banken haben dementiert, dass der mit Vorwürfen der Bilanzfälschung konfrontierte deutsche Zahlungsabwickler Wirecard Konten bei ihnen unterhält. "Wirecard ist kein Kunde von uns", erklärten die BDO Unibank und die Bank of the Philippine Islands (BPI) am Freitag in zwei getrennten Mitteilungen. Dokumente, die externe Prüfer von Wirecard vorgelegt hätten, seien gefälscht, erklärte BPI.