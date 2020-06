Während Schönfelder-Hotels in St. Johann und Gosau planmäßig Ende Juni aufsperren, bleibt das Hotel in Zederhaus geschlossen. Kleinkirchheim soll im Dezember eröffnen.

Rainer Schönfelder © APA / adeo alpin

Die Coronakrise trifft den Tourismus besonders hart. Das bekommt auch der ehemalige Skistar Rainer Schönfelder mit seiner Hotelgruppe COOEE Alpin-Designhotels zu spüren. Anders als die Standorte in St. Johann/Tirol und Gosau muss das Hotel in Zederhaus/Lungau schließen, der Eigentümer, die "You will like it"-Group von Schönfelder und Partner Thomas Schmid, schickt das Salzburger Hotel in die Insolvenz.