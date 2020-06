Während Schönfelder-Hotels in St. Johann und Gosau planmäßig Ende Juni aufsperren, bleibt das Hotel in Zederhaus geschlossen. Kleinkirchheim soll im Dezember eröffnen.

Visualisierung des COOEE-Designhotels in Bad Kleinkirchheim © KK

Die Coronakrise trifft den Tourismus besonders hart. Das bekommt auch der ehemalige Skistar Rainer Schönfelder mit seiner Hotelgruppe COOEE Alpin-Designhotels zu spüren. Anders als die Standorte in St. Johann/Tirol und Gosau muss das Hotel in Zederhaus/Lungau schließen, der Eigentümer, die "You will like it" Group" von Schönfelder und Partner Thomas Schmid, schickt das Salzburger Hotel in die Insolvenz.

„Wir haben 2016 ein schwieriges Erbe übernommen, viel investiert und alles versucht, um auch dieses Hotel ins Prosperieren zu bringen. Das ist leider trotz aller Bemühungen nicht gelungen. Und die Corona-Situation bewirkt nun bedauerlicherweise, dass die Insolvenz für Zederhaus unausweichlich ist“, erklärt Rainer Schönfelder in einer Aussendung.

Das COEE Alpinhotel in Zederhaus Foto © Booking.com

4,8 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Eine erhebliche Überschreitung der Baukosten durch frühere Projektabwicklungspartner bescherte als Altlast schon bei der Eröffnung einen schwierigen Start und machte immer wieder Kapitalzuschüsse durch die Eigentümer erforderlich. Schönfelder und sein Partner Schmid investierten seit 2016 zusätzlich insgesamt mehr als 2 Millionen Euro, um den Betrieb und den Finanzierungskredit für das „Alpincenter Zederhaus“ in Höhe von 4,5 Millionen Euro zu bedienen. Nun ist aber Schluss, bei Verbindlichkeiten von 4,8 Millionen Euro sei es mit dem Konzept der Gruppe nicht möglich, den Betrieb "wirtschaftlich sinnvoll" weiterzuführen.

Rainer Schönfelder © REWE Austria Touristik/APA-Fotos

Wir haben alles versucht, um auch dieses Hotel ins Prosperieren zu bringen. Das ist leider trotz aller Bemühungen nicht gelungen. Rainer Schönfelder

Existenzielle Herausforderungen

Daran sei auch die Coronakrise schuld, denn wenn die komplette Tourismusbranche vor existenziellen Herausforderungen stehe, komme man mit einem "Sorgenkind" wie dem Hotel in Zederhaus schneller an die Grenzen, meint Schönfelder. "Wir haben so vieles probiert und wollen die große Vision, die wir verfolgen, nicht gefährden."

Mitarbeiter sind von der Insolvenz in Zederhaus nicht mehr unmittelbar betroffen, denn bereits im Zuge des Corona-Lockdowns habe man alle Dienstverhältnisse beendet.

Nicht betroffen von der Insolvenz sind zwei bestehenden Standorte in Gosau und St. Johann, die Ende Juni wieder eröffnen werden, sowie der Neubau im Kärntner Bad Kleinkirchheim. Diese gehe planmäßig voran, sagt Schönfelder. Der geplante Eröffnungstermin vor Weihnachten im Dezember 2020 bleibt aufrecht.