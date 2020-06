Österreich Werbung Millionenschwere Kampagne soll Reisende im Land halten

Facebook

Petra Stolba, Österreich Werbung © ÖW

Um Inlandstouristen buhlen Österreichs Tourismusverbände üblicherweise als Landes-Einzelkämpfer. In der Corona-Krise geht es auch ganz anders: Unter dem Dach der Österreich Werbung (ÖW) machen jetzt alle gemeinsame Sache mit den ÖBB, pumpen 2,5 Millionen Euro in die bisher größte Kampagne für Inlandsurlaub. Viele Menschen dürften noch unentschlossen sein, ob und wohin die Reise in diesem Sommer geht. Allerdings werden die Möglichkeiten angesichts der praktisch vollständigen Grenzöffnungen in den vergangenen Tagen immer größer.