Markus Leeb verzeichnete mit seinem Unternehmen von 2018 auf 2019 ein Umsatzplus von 15 Prozent © Hannes Krainz

Nicht auf alle Unternehmen hat sich die Coronakrise wirtschaftlich gesehen negativ ausgewirkt. Und eines davon ist die Firma Leeb Balkone GmbH in Gnesau. "Der Zuwachs im ersten Quartal lag im Vergleich zu 2019 bei rund zehn Prozent", sagt Firmenchef Markus Leeb. "Die Leute waren zu Hause und hatten Zeit nachzudenken, wie sie ihr Heim noch schöner gestalten könnten." Auch die Tatsache, dass viele in dem Jahr nicht auf Urlaub fahren werden, trage dazu bei, dass vermehrt in Balkone und Terrassen investiert werde. Auch jetzt noch steige die Zahl der Aufträge. Was 2020 wieder zu einer kräftigen Umsatzsteigerung führen dürfte.