Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Knappenhof in Reichenau a. d. Rax ist insolvent © Markus Traussnig

Das Vier-Sterne-Hotel "Der Knappenhof" in Reichenau a. d. Rax in Niederösterreich ist zahlungsunfähig. Am Landesgericht Wiener Neustadt wurde die Eröffnung des Insolvenzverfahren beantragt, teilten AKV und Creditreform am Montag mit. Betroffen sind 27 Gläubiger, die Gesamtforderungen betragen 928.000 Euro. Die Betriebsliegenschaft befindet sich im Eigentum der Haselsteiner Familien-Privatstiftung.