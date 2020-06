Facebook

Am 15. Mai öffnete die Gastronomie unter strengen Hygieneauflagen wieder. Jetzt fallen die ersten Masken wieder - und zwar kommenden Montag (15. Juni): Die Sperrstunde in der Gastronomie wird von 23 auf 1 Uhr verlegt, außerdem fällt das Vier-Personen-Limit an Tischen.

Gastro-Sprecher kritisieren, dass diese Maßnahmen für die heimische Gastronomie um 96 Stunden zu spät kommen, denn am Montag sind das verlängerte Wochenende und der Vatertag bereits vorüber - Gruppen von fünf oder mehr Personen dürfen bis Montag also grundsätzlich nicht an einem Tisch Platz nehmen, wenn sie nicht an einem gemeinsamen Wohnsitz gemeldet sind.

Weiter Abstand von einem Meter Pflicht

Zwischen den einzelnen Gruppen muss aber weiterhin der Abstand von einem Meter eingehalten werden. Wie groß einzelne Gruppen sein dürfen, "können die Wirte gemeinsam mit den Gästen entscheiden".

Nachtgastronomie muss zu bleiben

Die Nachtgastronomie - etwa Clubs und Diskotheken - muss vorerst weiter geschlossen bleiben.

Die Maskenpflicht fällt fast überall

Die Maskenpflicht fällt an Schulen und im Handel für Kunden generell, sie gilt künftig nur noch in drei Bereichen: Masken müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich inklusive Apotheken sowie bei Dienstleistungen getragen werden, wo der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, beispielsweise beim Friseur oder von Mitarbeitern in der Gastronomie. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Handel ist somit Mitte Juni ebenfalls beendet.