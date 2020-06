450 Millionen Euro vom Staat"Paket steht, alles ist durch": Durchbruch bei der AUA-Rettung

Rettung der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) ist in den finalen Zügen, die Terminfindung für die Bekanntgabe läuft. Das Rettungspaket soll 600 Millionen Euro umfassen, 450 Millionen Euro an Staatsgeld. Keine direkte Beteiligung am Unternehmen, Standortgarantie für zehn Jahre.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AFP (JOE KLAMAR)

Die Rettung der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) durch den österreichischen Staat ist in den finalen Zügen. Das Paket stehe, es sei "alles durch", sagte eine der mit den Verhandlungen vertrauten Personen am Montagvormittag zur APA. Laut Informationen der Kleinen Zeitung sollen heute am späten Nachmittag Details zum Rettungspaket präsentiert werden. Der österreichische Staat und der deutsche Mutterkonzern Lufthansa fangen die Airline mit in Summe 600 Millionen Euro auf. Die AUA erhält demnach 450 Millionen Euro von der Republik, davon 300 Millionen Euro als Kreditgarantie und 150 Millionen Euro als Eigenkapital. Weitere 150 Millionen Euro schießt die Lufthansa zu. Was ebenfalls festesteht: Österreich allerdings nicht an der AUA oder der Lufthansa beteiligen, wurde der Kleinen Zeitung bestätigt. Von staatlicher Seite werden aber zwei Vertreter im Stiftungsvorstand der Luftverkehrsholding vertreten sein sowie ein Vertreter im Aufsichtsrat. Paktiert wurde auch eine Standortgarantie für zehn Jahre, die u. a. das Drehkreuz Wien sichert. Die 300 Millionen Euro an staatlicher Kredigarantier werden mit Aktien sowie der AUA-Flotte besichert.



Die Regierung will Details zur Rettung noch am Montag um 17.00 Uhr bekanntgeben. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Vekehrsministerin Leonore Gewessler und Staatssekretär Magnus Brunner werden sich in einem Pressegespräch dazu äußern.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr wird dann am Abend zur Unterschrift in Wien erwartet.