Um 17 Uhr präsentierte die Regierung Details zur AUA-Rettung: Das Rettungspaket umfasst 600 Millionen Euro, 450 Millionen Euro an Staatsgeld, davon 300 Millionen in Form von Krediten. Mindestflugpreis, Gebühr auf Kurzstrecken, Ende von Inlandsflügen und Investitionen in klimafreundliche Technologien als ökologische Bedingungen ausverhandelt.

Die Austrian Airlines in Wien - das Drehkreuz ist für zehn Jahre gesichert. © APA/AUSTRIAN AIRLINES

Die Rettung der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) durch den österreichischen Staat ist in den finalen Zügen. Das Paket stehe, es sei "alles durch", sagte eine der mit den Verhandlungen vertrauten Personen am Montagvormittag zur APA. Laut Informationen der Kleinen Zeitung sollen heute am späten Nachmittag Details zum Rettungspaket präsentiert werden. Der österreichische Staat und der deutsche Mutterkonzern Lufthansa fangen die Airline mit in Summe 600 Millionen Euro auf. Die AUA erhält demnach 450 Millionen Euro von der Republik, davon 300 Millionen Euro als Kreditgarantie und 150 Millionen Euro als Eigenkapital. Weitere 150 Millionen Euro schießt die Lufthansa zu.