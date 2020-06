Der Rat für Formgebung in Frankfurt am Main zeichnete die Gesundheitsinformationssoftware „ebody“ im Bereich „Excellence in Business to Business“ aus.

© Humanomed/KK

Respektable internationale Auszeichnung für die IT-Tochter des Kärntner Gesundheitsdienstleisters Humanomed. Mit der Gesundheitssoftware ebody erhielt die Humanomed IT Solutions GmbH den German Innovation Award in der Kategorie Informationstechnologie im Bereich Excellence in Business to Business. Beim unabhängigen Rat für Formgebung in Frankfurt gab es mehr als 700 Einreichungen. Ebody überzeugte die Jury als mobil einsetzbare Softwarelösung, die die Bereiche Medizin, Pflege, Therapie und Verwaltung miteinander vernetzt.