In der Steiermark geht nicht nur der Formel-1-Saisonstart über die Bühne. Die Königsklasse des Motorsports setzt auch technologisch auf steirisches Know-how. Bei Simulationstools ist AVL Racing in der Pole Position - und setzt dabei auf Cloud-Lösungen von Microsoft.

AVL Racing © AVL/(c) GERHARD LANGUSCH

Seit dieser Woche ist es nun endgültig fix: Das erste globale Riesensportereignis wird in der Steiermark über die Bühne gehen. Am 5. und 12. Juli wird der Saisonauftakt der Formel 1 in Spielberg auf dem Red-Bull-Ring erfolgen. Ein Doppelpack-Grand-Prix, Geisterrennen und ein Saisonstart in Österreich – das alles gab’s in der 70-jährigen Historie der Formel 1 noch nie.