Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) mdworschak - stock.adobe.com (Martin Dworschak)

Die Vorfreude ist groß, die Ungewissheit ebenfalls. Seit Freitag dürfen Österreichs Hotels wieder für alle Gäste öffnen – doch laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer Österreich hat bisher nur knapp die Hälfte der 16.000 Betriebe aufgesperrt. Laut der Hoteliervereinigung (ÖHV) zeigen erste Zahlen, dass die Branche mit der nun erfolgten Öffnung im Schnitt eine Auslastung zwischen 20 und 30 verzeichnet. Es gibt aber Ausreißer, sowohl nach oben als auch nach unten. Eine klare Tendenz lässt sich jedenfalls bereits ablesen: Bei den Gästen sind derzeit vor allem Hotels in Seengebieten stark gefragt. Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage ist ein Urlaub am See für mehr als die Hälfte der Befragten die in Österreich attraktivste Urlaubsform. Das hat für die an Seen gelegenen Betriebe einen weiteren Vorteil. So geht man bei der ÖHV zwar davon aus, dass sich der Nachfragerückgang insgesamt auf die Preise niederschlagen werde. In den stark nachgefragten Regionen – vor allem an den Seen – werden sich die Hoteliers eine Spur leichtertun mit der Preisdurchsetzung, so die Prognose. Der Urlaub im eigenen Land steht jedenfalls hoch im Kurs. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und ÖHV planen 40 Prozent der Österreicher einen Heimaturlaub – selbst dann, wenn die Grenzen offen sind. Weitere 22 Prozent wollen in Österreich und im Ausland urlauben, nur 16 Prozent ausschließlich im Ausland.