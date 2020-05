Ryanair besserte ihr Angebot nach. Das Gehalt sei weiter unter Armutsgrenze, kritisiert die Gewerkschaft. Nun will keiner Schuld am Ende der Laudamotion in Wien sein.

Keine guten Aussichten für die Beschäftigten der Laudamotion in Wien © APA/HELMUT FOHRINGER

Bis zuletzt haben die Mitarbeiter der Laudamotion gehofft, dass die Heimatbasis in Wien doch bestehen bleibt. Obwohl die Gewerkschaft ein Ultimatum der Ryanair am Montag auslaufen ließ und die irische Laudamotion-Mutter daraufhin das Ende des Standorts in Wien angekündigt hat, wurde noch bis in die Nacht auf Freitag weiterverhandelt. Und tatsächlich: Der als mehr als sparsam bekannte Ryanair-Chef Michael O’Leary hat seine Zustimmung zu einem höheren Angebot gegeben.