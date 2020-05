Facebook

Orchestriert wird der Betrieb künftig von Erich Polz, der zu den aufstrebendsten jungen österreichischen Dirigenten zählt © Photowerk/Werner Kmetitsch

Das Weingut Polz ist wieder in Familienhand. Nur zwei Monate nach dem Verkauf an einen Wiener Investor holten sich die Söhne von Erich Polz den renommierten steirischen Weinbaubetrieb zurück.

Der Eigentümerwechsel in einem der bekanntesten und besten Weinbaubetriebe Österreichs war ein Paukenschlag in der heimischen Weinszene. Im Februar hatte der Wiener Immobilieninvestor Thomas Levenitschnig (52) über seine Obskon Beteiligungsverwaltungs GmbH die Anteile an den Unternehmungen der Brüder Erich und Walter Polz erworben, zu denen neben dem Weingut auch das luxuriöse Hotel Gut Pössnitzberg und die Vinofaktur in Vogau zählte. Allerdings hatte sich die Familie Polz vertraglich ein Rückkaufrecht des Weinguts einräumen lassen.

Eine Option, die überraschend schnell gezogen wurde.