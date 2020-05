Facebook

Das Huawei P40 Pro © Huawei

Es hat sich bei den großen Herstellern von Smartphones eine Art Ritual entwickelt. Jeder stellt sein aktuelles Top-Gerät in einem anderen Monat vor. Samsung im Februar und August, Apple im September und Huawei im März und im November. Und so war auch heuer eine große Show in Paris geplant, bei dem das P40 vorgestellt wird. Aus dem Event wurde ein Live-Stream, wie so oft während der Coronakrise.