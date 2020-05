Die Kärntner Messen halten an ihrem internationalen Aushängeschild trotz Corona fest: Die Holzmesse findet 2020 statt - verschoben auf 14. bis 17. Oktober. 6,745 Millionen Euro Umsatz 2019.

Für die Messeveranstalter ist die Corona-Krise ein schwerer Schlag mit zalreichen Absagen und velen Verschiebungen. Die Kärntner Messen halten 2020 gleichwohl unvermindert an ihrem Aushängeschidl fest: Die „Internationale Holzmesse/Holz&bau“, werde nach zahlreichen Gesprächen mit Branchenexperten und Ausstellern auf 14.-17. Oktober 2020 verschoben. Die Messe habe heuer durch die Absage sämtlicher branchenrelevanter Veranstaltungen ein Alleinstellungsmerkmal und setze damit ein starkes Signal in Richtung Neubeginn. „Gerade jetzt ist es wichtig, der Branche eine Plattform zu bieten, um Aufträge zu generieren und durchzustarten“, so Geschäftsführer Bernhard Erler und Messepräsidentin Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.