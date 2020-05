Steirischer Gastro-Obmann Hilfspaket für Wirte: „Für einige Betriebe kommt das zu spät“

Facebook

Der Countdown läuft, neue Lage: drei Tage. Am Freitag dürfen Österreichs Gastronomiebetriebe nach fast zwei Monaten Stillstand wieder öffnen. Trotz der strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen, die damit einhergehen, ist die Vorfreude groß, wie Klaus Friedl, steirischer Gastronomieobmann in der Wirtschaftskammer, betont. Das nunmehr präsentierte Wirte-Hilfspaket werde begrüßt, „man muss aber auch ganz klar und offen sagen, dass es für einige Gastronomiebetriebe zu spät kommen dürfte“, sagt Friedl. Das Paket werde aber dabei helfen, wieder für Schwung in der Branche zu sorgen. „Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass diese Krise nicht mit dem Jahr 2020 vorbei sein wird. Auch in Zukunft müssen diese Entlastungen aufrechtbleiben.“ Dass die Pauschalierung angehoben werde, „darüber freuen wir uns wirklich“, so Friedl.