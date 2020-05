Facebook

© AFP

Noch heute am frühen Nachmittag wird die Verordnung für die Wiedereröffnung der Gastronomie am 15. Mai auf der Website des Gesundheitsministeriums veröffentlicht. Die Rahmenbedingungen stellten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Gastronomieministerin Elisabeth Köstinger bereits am Vormittag in einer Pressekonferenz vor. "Wirte und Konsumenten können sich darauf vorbereiten", sagt Anschober.

Von 6 bis 23 Uhr öffnen

Wie bereits bekannt, dürfen alle Lokale ab kommendem Freitag von 6 bis 23 Uhr offenhalten. Außerdem muss verpflichtend ein Meter Abstand gehalten werden. An einem Tisch dürfen bis zu vier Personen Platz nehmen, dazu zugehörige minderjährige Kinder bzw. Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben.

Köstinger, Kurz, Anschober Foto © APA/HELMUT FOHRINGER

Bauliche Maßnahmen als Alternative

Alternativ zum Abstand können bauliche Maßnahmen getroffen werden - etwa abgetrennte Nischen oder eine Trennung von Gästen via Plexiglasscheiben: ´"Wichtig ist ein sicheres Umfeld", betonte Köstinger. Mitarbeiter müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder ein Faceshield. In Küche oder Lager wird dieses den Mitarbeitern nicht vorgeschrieben. Gäste müssen den Schutz bei Betreten und Verlassen des Lokals tragen.

Keine Reservierungspflicht

Reservierungspflicht wird es keine geben, aber die "dringende Bitte, dass sich alle, die einen Lokalbesuch überlegen, vorher reservieren", sagte Köstinger. Dies sei bereits in vielen Ländern Standard, aber man solle nun auch in Österreich die "Kultur für Reservierungen" entwickeln.

Es gibt die dringende Bitte, dass sich alle, die einen Lokalbesuch überlegen, vorher reservieren, aber keine Pflicht. Elisabeth Köstinger

Mehr Platz für Gastgärten

Alle drei Politiker hoffen, dass Gemeinden und Städte mehr Raum für Schanigärten schaffen und so sichere Abstände ermöglicht werden. Man empfehle, mehr Raum fürs Abstandhalten zu schaffen. Überhaupt sei der Konsum im Freien jenen in Innenräumen vorzuziehen.

Wer absichtlich gegen die Regeln spielt, wird bestraft. In den ersten Tagen setzten wir auf die Beratung. Sebastian Kurz

Vorerst keine Strafen

"Wer absichtlich gegen die Regeln spielt wird bestraft", betonte Kurz. "Die Branche war aber extrem kooperativ, viele der Vorschläge kamen direkt aus den betroffenen Bereichen selbst", ergänzte Anschober. Der Kanzler sagte wiederum zu, "in den ersten Tagen" wolle man bei Verstößen "auf die Beratung" der Wirte und Gäste setzen - und noch keine Strafen aussprechen. Die Öffnung in der Gastronomie sei "die Quadratur des Kreises": Es gelte, sowohl praktikable Lösungen zu finden als auch zu schützen.

Es geht um eine Quadratur des Kreises - es braucht für die Gastronomie praktikable Regeln als auch Schutz. Rudolf Anschober

"Wirtepaket" in der nächsten Woche

In Vorbereitung sei das Schnüren eines Hilfspaketes für Gastronomen durch Regierung und Wirtschaftskammer. Es gehe dabei um steuerliche und wirtschaftliche Entlastungen, versprach Kurz. Dieses "Wirtepaket" soll bis zur nächsten Woche abgeschlossen sein. Man treffe "flankierende Maßnahmen, die einen Beitrag leisten, damit Wirte halbwegs gut durch die Krise kommen."

Nachtgastronomie soll "Perspektive" bekommen

Noch offen ist das Wieder-Hochfahren der Nachtgastronomie. Diese habe "besondere Gefahrenquellen", sagte Köstinger. Man werde auch für diese Branche nach einer "Evaluierung der Gesundheitsdaten versuchen, eine Perspektive zu schaffen."

Von der Krise besonders hart getroffen sind die Reisebüros, 10.000 Arbeitsplätze stehen österreichweit derzeit infrage. "Wir sind dabei, hier eine Lösung für die oftmals klein- und mittelständischen Reisebüros und die Mitarbeiter zu finden", sagte Köstinger.

"EU-weit schnell faire Regeln finden"

Thema der Pressekonferenz war auch die Öffnung der Grenzen für den Tourismus. Eine Einigung mit Deutschland dazu werde es geben, sobald "Deutschland dazu bereit ist", sagte Kanzler Kurz. "Nicht nur Fragen des Tourismus sind ungeklärt." Es brauche über bilaterale Lösungen in der Nachbarschaft hinaus eine Perspektive für die EU, sagte Kurz, der hofft, dass es EU-weit "schnell gelingt, faire Regeln zu schaffen."

