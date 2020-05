Facebook

Seit heute 9 Uhr findet eine Videokonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, mit Wirten statt. Thema ist die Wiedereröffnung der österreichischen Gastronomie am 15. Mai.

In den vergangenen Wochen waren die Lokalitäten in Österreich weitgehend geschlossen. Nur manche bieten inzwischen wieder Mitnahmegelegenheiten an. Laut einer Umfrage der Wiener Wirtschaftskammer nutzen aber nur zehn Prozente der Gäste die Liefer- & Abholservices "mehrmals pro Woche". 70 Prozent der Gäste wünschen sich einer Umfrage zufolge eine rasche Wiedereröffnung - auch wenn 80 Prozent die Notwendigkeit der Betriebsschließungen verstanden hätten, wie es hieß.

Im Anschluss findet um 11 Uhr eine Pressekonferenz statt mit Kurz, Köstinger und Anschober statt. Diese können Sie hier mitverfolgen: