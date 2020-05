Facebook

++ THEMENBILD ++ AUA / AUSTRIAN © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Virtuelle Aufsichtsratssitzungen über Skype sind ein CO2-sparender Nebeneffekt der Corona-Pandemie. So setzten sich am Mittwochabend die Mitglieder des AUA-Aufsichtsrates und des Vorstandes nicht an einen Tisch, sondern schalteten sich klimaschonend per Video-Chat zusammen. Das Online-Treffen lieferte einen Zwischenstand zu den seit Wochen laufenden Verhandlungen mit der Corona-Finanzierungsagentur Cofag, Lieferanten und Belegschaft.