Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Peter Kneffel

Auf der Hauptversammlung am 20.Feber 2020 schien die Wirtschaftswelt noch heil, jedenfalls für die Infineon-Aktionäre. Da beschlossen sie eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie - in Summe 336 Millionen Euro, die an die Aktionäre für der Erfolg des Geschäftsjahres 2019 ausgeschüttet wurden. In der selben Höhe wie schon im Jahr zuvor. Dass es das auch für das Geschäftsjahr 2020 geben wird, ist fraglich. Denn im Corona-Krisenjahr trifft der Stillstand der Automobilindustrie Infineon in der Automotivesparte spürbar. Nur mit Einbeziehung des US-Zukaufs Cypress werde es 2020 ein leichtes Umsatzplus geben. Ohne Cypress werde der Umsatz 2020 rund 7,6 Milliarden Euro betragen, um fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Im Herbst 2019 war man noch von fünf Prozent Steigerung ausgegangen. Die Segmentergebnis-Marge werde von 16,4 Prozent im Vorjahr auf 12 Prozent sinken. Diese in der Nacht auf Dienstag in einer Pflichtmitteilung vorab gemeldete revidierte Jahresprognose wird der Vorstand von Infineon in München heute Vormittag zusammen mit dem Quartalsergebnis Jänner-März 2020 auf Analysten-, Investoren- und Pressekonferenz näher erläutern.