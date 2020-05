Wirtschaftliche Entwicklungen Mehr Pfusch durch Coronakrise; Zuversicht in Autoindustrie steigt

+++Mehr Zuversicht in der Autobranche+++Schwarzarbeit dürfte Zunehmen+++Börsen starten im Plus+++Siemens kappt Prognose+++Energiepreise gesunken+++Bitcoin über 10.000 US-Dollar

Symbolbild © APA/Zentralbild/Patrick Pleul

Neu und wissenswert

Die aktuelle Lage am Freitag

10:50 Uhr: Exporte schon vor Krise rückläufig

Schon im Jänner und Februar, bevor die Coronakrise in Österreich seinen vollen Niederschlag zeigte, ging der Außenhandel Österreichs deutlich zurück. In den Monaten Jänner und Februar 2020 fielen die Importe um 6,3 Prozent, die Exporte um 4,9 Prozent, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Besonders stark waren die Importe von außerhalb der EU betroffen, die um fast 10 Prozent sanken.



10:35 Uhr: Dividendenstopp bei Autobauern gefordert

Der deutsche Umweltverband BUND und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre fordern von den deutschen Autobauern einen Verzicht auf Dividenden-Auszahlungen an Aktionäre, wenn sie Kaufprämien oder andere Hilfen vom Staat verlangen. Die Forderungen der Konzerne nach Staatshilfen seien "absolut unangemessen", hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. "Gewinne privatisieren und Risiken sozialisieren, das ist der Plan der Autokonzerne", sagte BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg, der auch Vorstandsmitglied beim Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre ist.

10:05 Uhr: Europas Börsen starten im Plus

Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9.30 Uhr notierte der Euro-Stoxx-50 mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 2.901,02 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX legte 1,20 Prozent auf 10.888,90 Punkte zu. Getragen von einem freundlichen Börsenumfeld ist der Wiener Aktienmarkt mit Kursgewinnen ins Freitagsgeschäft gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.30 Uhr bei 2.234,94 Zählern um 10,37 Punkte oder 0,47 Prozent über dem Donnerstag-Schluss.

09:40 Uhr: Deutsche Industrie in kritischer Lage

Trotz weiterer Lockerungen bleibt die Lage der deutschen Unternehmen in der Coronakrise sehr kritisch. 60 Prozent der Betriebe leiden weiterhin unter einer gesunkenen Nachfrage, 43 Prozent unter stornierten Aufträgen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags unter mehr als 10.000 Unternehmen hervorgeht. Mehr als ein Drittel müssten die Investitionen zurückschrauben. Demnach standen bei fast der Hälfte aller deutschen Unternehmen die Geschäfte während des Shutdowns ganz oder teilweise still.

08:00 Uhr: Bitcoin über 10.000 US-Dollar

Erstmals seit zweieinhalb Monaten notiert Bitcoin wieder über der Marke von 10.000 Dollar. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um knapp drei Prozent auf 10.078 Dollar (9.346 Euro). "Die Euphorie über das anstehende Halving beflügelt", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch "Schürfen" neu geschaffen werden kann und Inflation verhindern soll.

07:15 Uhr: Siemens zieht Prognose zurück

Siemens bekommt die Folgen der Corona-Pandemie im laufenden dritten Quartal voraussichtlich noch stärker zu spüren und zieht die Gewinnprognose für 2019/20 zurück. "Wir erwarten, im dritten Quartal die Talsohle zu erreichen", sagte Vorstandschef Joe Kaeser am Freitag in München. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) moderat unter dem Vorjahreswert liegen.

06:10 Uhr: Mehr Zuversicht in Autoindustrie

Der steirische Mobilitätscluster ACstyria sieht nach zwei Kurzumfragen bei seinen Partnerbetrieben im Abstand von fünf Wochen wieder etwas mehr Zuversicht in der Branche: Die Erwartungshaltung ist seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie etwas positiver geworden, allerdings erwarten immer noch 58 Prozent der Befragten sehr starke oder starke negative Auswirkungen.

Weitere Informationen

06:05: Mehr Schwarzarbeit wegen Rezession

Die Coronakrise und die Rezession dürften heuer für mehr Pfusch in Österreich sorgen. Im Jänner hatte der Linzer Ökonom Friedrich Schneider noch damit gerechnet, dass das Volumen der Schattenwirtschaft heuer etwas zurückgehen werde. Die Wirtschaftskrise und die damit zunehmende Kurzarbeit sowie Arbeitslosigkeit machen ihm aber nun einen Strich durch die Rechnung. "Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit werden jetzt Viele versuchen, mit Pfuschen ihr Gehalt aufzubessern, " so Schneider im Gespräch mit der APA

05:00 Uhr: Energiepreise gesunken

Die Preise für Haushaltsenergie sind im März wegen des Ölpreisverfalls gesunken. Billiger waren vor allem Heizöl und Sprit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Rückgang 3,0 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Februar sind die Preise um 3,6 Prozent gesunken, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex (EPI) hervor. Der Rückgang der Energiepreise sei weiterhin auf die gesunkenen Preise der erdölbasierten Produkte Heizöl, Superbenzin und Diesel zurückzuführen

04:00 Uhr: VW-Werke in Mexiko stehen länger still

Volkswagen hat die Wiederaufnahme seiner Autoproduktion in Mexiko erneut verschoben. Die zwei VW-Werke dort würden nach derzeitiger Planung am 1. Juni wieder in Betrieb gehen, teilte die mexikanische Tochterfirma des deutschen Unternehmens am Donnerstag (Ortszeit) mit. Sie verwies auf die Unterbrechung nicht unerlässlicher Aktivitäten in Mexiko wegen der Coronakrise.



00:10 Uhr: Ford fährt Produktion in USA hoch

Ford plant die Wiederaufnahme seiner Produktion in Nordamerika. Ab dem 18. Mai sollen die Werke schrittweise wieder hochgefahren werden, teilt der zweitgrößte US-Autobauer mit. Wegen der Corona-Pandemie musste das Unternehmen seine Bänder stoppen. Ford hatte ursprünglich geplant, Anfang Mai in den USA wieder zu produzieren. Der Plan scheiterte jedoch am Widerstand der Gewerkschaft.