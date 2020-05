Wirtschaftliche Entwicklungen Lufthansa vor Staatsbeteiligung; 33 Millionen Arbeitslose in den USA

+++ Air France-KLM machte Milliardenverlust +++ Italien plant 500-Euro Bonus für E-Bikes und Tretroller +++ Brauereikonzern mit Milliarden-Verlust AB Inbev +++ AUA will Neustart und wälzt Insolvenzszenario +++ Deutsche Industrie erwartet Rekordeinbruch der Produktion +++ AUA-Hilfen nur bei Standort-Garantie +++ Wieder über drei Millionen weitere Arbeitslose in den USA +++ Lufthansa vor Staatsbeteiligung

Der deutsche Staat steigt wohl als Teilhaber bei der Lufthansa ein © AFP

Die aktuelle Lage am Donnerstag

15:40 Uhr: Lufthansa zur Staatsbeteiligung bereit

Das Management des Luftfahrtkonzerns Lufthansa hat sich lange geziert. Doch nun ist man offenbar bereit eine Sperrminorität des Staats zu akzeptieren. Die AUA-Mutter braucht dem Vernehmen nach rund neun Milliarden Euro.

15:10 Uhr: 33 Millionen Arbeitslose in den USA

33 Millionen Arbeitslose binnen sieben Wochen: Die Arbeitslosigkeit in den USA wächst wegen der Coronaviruspandemie weiter stark an. In der vergangenen Woche meldeten sich rund 3,17 Millionen Menschen neu arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit verloren im Zeitraum von sieben Wochen mehr als 33 Millionen Menschen ihren Job.



15:05 Uhr: AUA-Personal bietet Einschnitte an

Die AUA-Belegschaftsvertreter bieten Sanierungsbeiträge der Beschäftigten an und haben diese am Donnerstag erstmals vorläufig beziffert. Bis zum Jahr 2023 wären bis zu 300 Millionen Euro als Personalbeitrag möglich. Dies wäre aber nur ein Puzzlestein bei der Rettung der Austrian Airlines, wurde hinzugefügt. Die Belegschaftsvertretung sieht Spielraum, personalseitig mit bis zu 300 Mio. Euro zur Überwindung der Corona-Krise bei der AUA beitragen zu können, teilte der Betriebsrat mit. Davon entfielen bis zu 200 Mio. Euro auf das fliegende Personal.

14:50 Uhr: Türkische Lira auf Talfahrt

An den Finanzmärkten gerät die hoch verschuldete Türkei immer stärker in die Bredouille. Nach tagelanger Talfahrt stürzte die türkische Währung am Donnerstag auf ein Rekordtief. Ein Dollar kostete mit 7,25 türkische Lira so viel wie noch nie zuvor. Marktteilnehmer reagierten nervös darauf, dass ein US-Notenbank-Mitglied die Hoffnungen auf eine finanzielle Rückendeckung dämpfte. Ankara wittert indes Marktmanipulation und will stärker gegen Spekulanten vorgehen.



14:30 Uhr: Fed rechnet mit 23 Prozent Arbeitslosenquote

Der Jobmarktbericht der US-Regierung für April wird laut einem führenden Währungshüter nicht das gesamte Ausmaß der Misere am Arbeitsmarkt in der Coronakrise abbilden. Der Chef des Fed-Bezirks Minneapolis, Neel Kashkari, sagte dem Sender NBC am Donnerstag, bei den offiziellen Zahlen könne es auf eine Arbeitslosenquote von 17 Prozent hinauslaufen. Doch eigentlich dürfte diese bei 23 Prozent liegen: "In dem schlecht ausfallenden Bericht morgen wird der Schaden eher unterschätzt", fügte er an. Da viele Arbeitslose nicht aktiv nach einem Job suchten, würden sie durch das Raster der Statistik fallen.

14:15 Uhr: Schweiz rechnet mit BIP-Minus von fünf Prozent

Schweizer Konjunkturforscher rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um mehr als fünf Prozent. Das Bruttoinlandprodukts (BIP) dürfte in diesem Jahr um 5,3 Prozent zurückgehen, schrieb das Institut BAK Economics aus Basel am Donnerstag. Im laufenden Quartal seien es mehr als 10 Prozent. Dafür rechnen die Forscher für das kommende Jahr mit kräftigen Aufholeffekten: Plus 5,6 Prozent sagen sie voraus.

13:45 Uhr: Corona-Brauer mit Milliardenverlust

Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser-Busch Inbev mit Biermarken wie Budweiser oder Corona Extra hat angesichts der Beschränkungen in der Coronakrise in den ersten drei Monaten des Jahres einen Milliardenverlust eingefahren. Die Auswirkungen würden zudem den Konzern von April bis Juni noch bedeutend schwerer treffen, teilte AB Inbev am Donnerstag im belgischen Leuven mit. Geschlossene Gaststätten und Restaurants belasten den Absatz über das Gastgewerbe schwer - im April ging der Getränkeabsatz um rund ein Drittel zurück.

13:40 Uhr: Rolls-Royce kappt Produktion

Der Einbruch des Luftverkehrs in der Coronakrise zwingt den britischen Triebwerksbauer Rolls-Royce zu einer harten Kürzung der Produktion. Im laufenden Jahr werde man voraussichtlich nur 250 statt 450 Triebwerke an die Kunden ausliefern und damit 44 Prozent weniger als bisher geplant, teilte Rolls-Royce am Donnerstag vor seiner Hauptversammlung in London mit.



12:45 Uhr: Agrana verliert bei Stärke und Ethanol

Die Coronakrise wird die Agrana voraussichtlich im Stärkegeschäft mit Industriekunden und bei Bioethanol treffen. Für das Geschäftsjahr 2019/20 vermeldete der börsennotierte Frucht-, Zucker-und Stärkekonzern am Donnerstag aufgrund eines guten Ethanolgeschäfts und sinkenden Verlusten im Zuckersegment noch einen um 69 Prozent auf 51,3 Mio. Euro gestiegenen Nettogewinn. Der Umsatz erhöhte sich 2019/20 um 1,5 Prozent auf 2,48 Mrd. Euro. Agrana ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit seiner Marke "Wiener Zucker" bekannt.

12:40 Uhr: Gewinneinbruch bei Puma

Die Coronakrise hat dem Sportartikelhersteller Puma die Gewinne im ersten Quartal kräftig wegbrechen lassen. Obwohl auch das Jahr 2020 nach dem Rekordjahr 2019 hervorragend begonnen hatte, verdiente Puma in den ersten drei Monaten unter dem Strich nur noch 36,2 Mio. Euro - mehr als 60 Prozent weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres.



12:30 Uhr: Beratungen über Mittel aus ESM

Am Freitag diskutieren die Finanzminister der Eurogruppe in einer Videokonferenz darüber, wie der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) zur Unterstützung der EU-Mitglieder in der Corona-Pandemie eingesetzt und wie die Auswahlverfahren dafür durchgeführt werden. Österreich wird dabei von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vertreten. Die 240 Milliarden Euro aus dem Euro-Rettungsschirm ESM sind Teil des dreigliedrigen Corona-Hilfspakets, auf das sich die EU-Länder Ende April geeinigt haben, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise gemeinsam zu bewältigen.

12:15 Uhr: Magna leidet stark unter Corona-Krise

Der kanadische Autozulieferkonzern Magna hat heuer im ersten Quartal stark unter der Coronakrise gelitten, die sich zu der schon länger herrschenden Nachfrageschwäche in der Autobranche noch hinzugesellt hat. Der Konzernumsatz sank um 18 Prozent auf 8,66 Mrd. US-Dollar (8,0 Mrd. Euro). Der Nettogewinn schrumpfte um drei Viertel, ohne Sondereffekte im Vorjahr um rund die Hälfte. In Graz war wegen Covid-19 Mitte März das Assembling gestoppt worden. Mit 18. Mai soll die Fertigung für BMW und Jaguar (Land Rover) wieder starten - wie auch an anderen Magna-Standorten.





12:05 Uhr: Kurz besteht bei AUA-Hilfe auf Standort-Garantie

Angesichts des angekündigten Stellenabbaus bei der AUA und der Gefahr einer Insolvenz hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute auf die laufenden Verhandlungen mit der AUA-Mutter Lufthansa verwiesen. Es "finden gerade Gespräche statt zwischen der Lufthansa und der Republik Österreich statt", sagte Kurz am Donnerstag in einem kurzen Pressestatement. "Unsere Ziele haben sich nicht verändert: die Frage des Standorts und der Standortgarantie und natürlich die Interessen der Republik, wenn es um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich geht", sagte Kurz im Anschluss an eine Videokonferenz mit Amtskollegen in Wien.

11:30 Uhr: Kreditversicherer rechnet mit Pleitewelle

Angesichts der Coronakrise verschlechtere sich aktuell die Bonität vieler in- und ausländischer Betriebe, was eine Insolvenzwelle auslösen werde, prognostiziert der Kreditversicherer Acredia. Für 2020 rechnet er mit einer Zunahme der Pleiten um 12 bis 15 Prozent, nach einem Plus von 2 Prozent im Jahr 2019. Im Jahr 2009 waren die Insolvenzen im Gefolge der Finanzkrise um 9,3 Prozent gestiegen.



10:55 Uhr: Briten rechnen mit tiefster Rezession seit 325 Jahren

Die Notenbank in London stellt sich in der Coronapandemie auf die tiefste Rezession in ihrer 325-jährigen Geschichte ein und steht als Krisenhelfer Gewehr bei Fuß. Die Währungshüter um Notenbank-Chef Andrew Bailey tasteten den historisch niedrigen Leitzins von 0,1 Prozent am Donnerstag zwar nicht an. Und auch das Ziel für ihre Ankäufe von Staatsanleihen und Firmenbonds bleibt bei insgesamt 645 Milliarden Pfund (rund 740 Mrd. Euro). Die 1694 gegründete Bank of England (BoE) stellte aber in Aussicht, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die in der tiefen Rezession erforderlich sein dürften.

10:25 Uhr: EZB rechnet mit niedriger Inflation

Die EZB rechnet aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einem weiteren kräftigen Absinken der Inflationsrate im Euroraum. "Basierend auf den Ölpreis-Erwartungen wird die Inflation wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch viel weiter fallen", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Donnerstag laut Redetext bei der Präsentation des Jahresberichts 2019 für den Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments. Im April haben die Verbraucherpreise lediglich um 0,4 Prozent angezogen. Das liegt weit von der Zielmarke von knapp zwei Prozent entfernt, die die Europäische Zentralbank (EZB) als Optimalwert für die Wirtschaft anstrebt.

10:00 Uhr: ATX startet positiv

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag befestigt tendiert. Der ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit einem Zuwachs von 0,63 Prozent bei 2.199,08 Punkten. Gestützt auf eine positive europäische Börsenstimmung legt auch der heimische Aktienmarkt zu.



09:50 Uhr: Swiss erwartet bald erstes Geld aus Rettungskredit

Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss rechnet nach der Parlamentsentscheidung über Staatshilfen mit der Auszahlung der ersten Kredittranche bereits Anfang Juni. Die Kreditvereinbarung mit den Banken habe eine Laufzeit von fünf Jahren, so Finanzchef Markus Binkert. Der Geschäftsplan sehe aber eine schnellere Rückzahlung vor. Das Unternehmen habe seine Berechnungen "auf Basis eines konservativen Flugplan-Szenarios" erstellt, sagte Konzernchef Thomas Klühr.

09:32 Uhr: Wiener Börse startet mit Zugewinne

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel befestigt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Zuwachs von 0,56 Prozent bei 2.197,63 Punkten. Eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen unterstützt auch den heimischen Markt. In Wien legte die Agrana-Aktie um fast zwei Prozent, nachdem der Frucht-, Zucker-und Stärkekonzern Zahlen präsentiert hatte. Die AT&S-Aktie kletterte um 2,7 Prozent in die Höhe.

09:15 Uhr: Proteste in Mailand

Rund 50 Restaurantinhaber in Mailand müssen wegen unerlaubter Versammlung eine Strafe von 400 Euro zahlen. Die Lokalinhaber hatten sich am Mittwoch an einem Flashmob im Stadtzentrum beteiligt, um für die Wiedereröffnung der Gastronomie zu demonstrieren. Restaurants, Pizzerien und Bars sollen erst ab 1. Juni wieder öffnen. Die 50 Restaurantinhaber protestierten mit Dutzenden leeren Sesseln, die sie auf dem Asphalt aufstellten.

09:13 Uhr: Air France-KLM machte Milliardenverlust

Die wegen der Coronakrise angeschlagene Fluggesellschaft Air France-KLM hat keine Hoffnung auf eine schnelle Erholung. Eine schrittweise Lockerung der weltweiten Reisebeschränkungen könnte ein langsames Hochfahren des Geschäfts im Sommer erlauben, teilte die Lufthansa-Konkurrentin am Donnerstag in Paris mit. Allerdings dürfte das Flugangebot im zweiten Quartal um rund 95 Prozent und im dritten Quartal um rund 80 Prozent niedriger liegen als ein Jahr zuvor. Eine vollständige Erholung der Passagierzahlen von der Viruskrise dürfte mehrere Jahre dauern, schätzt das Management und blickt nun noch vorsichtiger in die Zukunft.

08:52 Uhr: Italien plant 500-Euro Bonus für E-Bikes

Mit einem neuen milliardenschweren Hilfspaket, das bis Ende dieser Woche verabschiedet werden soll, will Italiens Regierung einen 500-Euro-Bonus für den Erwerb von E-Bikes und Tretrollern in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern lockermachen. Damit soll grüne Mobilität gefördert werden. Zugleich soll der öffentliche Verkehr entlastet werden, in dem strenge Abstandregeln eingehalten werden müssen. Die Regierung will auch die Renovierung von Immobilien zur Steigerung der Energieeffizienz oder der antiseismischen Standhaftigkeit fördern. Mit einem "Superbonus" für ab 1. Juli 2020 begonnene Renovierungsarbeiten hofft die Regierung, der lahmen Baubranche unter die Arme zu greifen.

08:30 Uhr: Brauereikonzern mit Milliarden-Verlust

Der Beck's-Mutterkonzern AB Inbev hat angesichts der Beschränkungen in der Coronakrise in den ersten drei Monaten einen Milliardenverlust eingefahren. Die Auswirkungen würden den Konzern zudem von April bis Juni noch bedeutend schwerer treffen, teilte der weltgrößte Bierbrauer am Donnerstag im belgischen Leuven mit. Unter dem Strich stand im ersten Quartal ein Verlust von 2,25 Mrd. US-Dollar (2,1 Mrd. Euro), nach einem Gewinn von 3,57 Mrd. Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz schrumpfte um 10 Prozent auf 11 Mrd. Dollar.

08:15 Uhr: Deutsche Industrie erwartet Rekordeinbruch

Deutschlands Industrie erwartet einen nie dagewesenen Einbruch ihrer Produktion. Der auf einer Umfrage unter Unternehmen basierende Ifo-Index stürzte im April auf den tiefsten Punkt der Wiedervereinigung - von minus 21,4 Punkten im März auf minus 51,4 Punkte im April, wie das Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. Im Dezember 2008 lag der Index demnach bei minus 42,9 Punkten. Der Rückgang mit minus 30,0 Punkten sei noch einmal stärker ausgefallen als im März mit minus 22,7 Punkten. "Das Tal der Produktion wird immer tiefer", sagt dazu der Leiter der Ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe. Nur die Hersteller von pharmazeutischen Erzeugnissen blicken demnach optimistisch in die Zukunft.

08:03 Uhr: Chinas Exporte legten im April zu

Trotz des globalen Coronavirus-Ausbruchs sind Chinas Exporte im April überraschend gestiegen. Wie die Pekinger Zollbehörde am Donnerstag mitteilte, legten die Ausfuhren im Vergleich zum April des Vorjahren um 3,5 Prozent zu. Deutlich bergab ging es dagegen mit den Importen, die um 14,2 Prozent einbrachen. Analysten hatten bei Ein- und Ausfuhren mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten die chinesische Wirtschaft seit Ende Jänner praktisch zum Stillstand gebracht. Die Auswirkungen wurden daher besonders im Februar spürbar. Danach setzte eine langsame Erholung ein.

07:35 Uhr: Einnahmeausfälle von bis zu 60 Milliarden Euro

Wegen der Coronakrise rechnet der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) mit Einnahmeausfällen für die Kommunen in Höhe von insgesamt 40 bis 60 Milliarden Euro. "Die Steuereinnahmen, etwa bei der Gewerbesteuer, brechen dramatisch ein", warnte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg in der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag.

07:00 Uhr: AUA will Neustart und wälzt Insolvenzszenario

Um Staatsgelder und weitere Überlebenshilfen für die AUA (Austrian Airlines) wird zur Zeit täglich verhandelt. Bis spätestens zum 18. Mai muss ein belastbarer Plan für die Fortführung vorliegen, der auch die Wirtschaftsprüfer überzeugt und das nötige Testat bringt. Der Belegschaft wird ein hartes Sparpaket abverlangt. 1100 der 7000 Stellen sollen bis 2023 gestrichen, Gagen stark gekürzt werden. Seit fast sieben Wochen hat auch die AUA keine Einnahmen mehr, nur noch Kosten, heißt es. Entsprechend massiv sollen nach Plänen des Vorstands die Kosten zusammengestrichen werden. Scheitert das Sparprogramm, so bereitet man sich in der AUA-Führung auf Alternativszenarien - also eine geordnete Insolvenz - vor, die Rede wäre von einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung mit noch größeren Schnitten.

Der Mittwoch zum Nachlesen

16:21: Muttertag soll 200 Millionen Euro Umsatz bringen

Für den Muttertag, der dieses Jahr auf den 10. Mai fällt, wollten die Österreicher diesmal pro Kopf 59 Euro bzw. insgesamt 200 Millionen Euro für Geschenke ausgeben. Das ist in etwa gleich viel wie im Vorjahr, ergibt eine Studie des Handelsverbandes gemeinsam mit dem Marktforscher Mindtake.

Die Steirer (37 Euro) und Kärntner (35 Euro) liegen mit ihren geplanten Ausgaben weit unter dem Durchschnitt. Der Muttertag zählt im Handel zu den wichtigsten Umsatzbringern des Jahres.

15:15 Uhr: Athen plant Neutstart des Tourismus am 1. Juli

Die griechische Regierung will den unter der Coronakrise leidenden griechischen Tourismus wiederbeleben. "Wir werden am 1. Juli den Tourismus für das Ausland öffnen", sagte der griechische Staatsminister Giorgos Gerapetritis am Mittwoch im griechischen Parlament. Die Verluste aus dem Tourismus-Shutdown in Griechenland werden auf bis zu 22 Milliarden Euro geschätzt.

14:32 Uhr: Molkereien unter Druck

Die verordnete Schließung der Tourismus- und Gastrobetriebe sowie Großküchen hat bei den heimischen Molkereien zu einem beträchtlichen Umsatzausfall geführt. Zusätzlich ist EU-weit der Milchpreis aufgrund des Überangebots in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Billa und Merkur haben jedoch den österreichischen Molkereien und Milchbauern einen unveränderten Einkaufspreis zugesichert.

12:16 Uhr: Acht Millionen Euro für Digitalisierung von KMU

Die Bundesregierung macht acht Millionen Euro locker, um die Digitalisierung bei Klein- und Mittelbetrieben (KMU) zu fördern, kündigte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Mittwoch an. Diese Unternehmen seien im internationalen Vergleich bei der Digitalisierung nur "mittelprächtig" aufgestellt, so IHS-Chef Martin Kocher. Drei Programme werden finanziert. Für Qualifizierungen fließen 5,1 Millionen Euro, die Ausschreibung startet am 12. Mai. Zur Stärkung digitaler Kompetenz der Mitarbeiter gibt es kurze und intensive "Bootcamps", dafür steht eine Million Euro zur Verfügung. Für Chancengerechtigkeit im Bereich Digitalisierung (Laura Bassi 4.0) stehen weitere zwei Millionen Euro zur Verfügung.

12:12 Uhr: Werbung für Tourismus in Oberösterreich

Ebenso wie Kärnten setzt auch Oberösterreich zwei Millionen Euro für eine Urlaubs-Kampagne. Mehr als zehn Prozent der Bruttowertschöpfung im Oberösterreich stammten vergangenes Jahr aus dem Tourismus, was 6,5 Milliarden Euro ausmachte. Der Slogan "Drinnen ist nicht draußen. Komm raus und erlebe Oberösterreich".

11:48 Uhr: Gefälsche E-Mails im Namen des Finanzministeriums

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt vor gefälschten E-Mails, die derzeit im Namen des BMF versendet werden. Die betrügerischen E-Mails enthalten die Information, dass die Empfänger eine Steuerrückerstattung erhalten. Zum Erhalt der Rückerstattung muss die Transaktion über den erhaltenen Link genehmigt werden. Als Absenderadresse scheint „finanzOnline@bmf.gv.at“ auf. Achtung: Das ist keine gültige Mailadresse des BMF. Daher: Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen. Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien und geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten, wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt. Das BMF empfiehlt, solche E-Mails sofort zu löschen.



11:29 Uhr: Zwei Passagiere beim ersten Flug



Fünf Wochen nach dem kompletten Shutdown gibt der Flughafen Salzburg wieder ein erstes Lebenszeichen: Am Mittwochvormittag ist mit der Landung einer Eurowings-Maschine aus Düsseldorf der Startschuss für die langsame Rückkehr gesetzt worden. Zwei Passagiere befanden sich an Bord des Airbus A319 mit insgesamt 144 Sitzplätzen. Ab sofort wird es am "Airport W. A. Mozart" zumindest wieder eingeschränkte Betriebszeiten von vier Stunden am Tag geben.

11:00 Uhr: EU-Prognose: Österreichs BIP bricht um 5,5% ein

Nicht nur in der Realwirtschaft, auch bei den Prognosen dreht sich derzeit eine Spirale nach unten. In ihrer jüngsten Einschätzung geht die EU-Kommission von einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Österreich von bis zu 5,5 Prozent aus. Einzelne Länder erwischt es noch schlimmer. Europa erlebe einen Schock, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch. Der Lichtblick: Es soll auch recht steil wieder bergauf gehen.

Paolo Gentiloni Foto © AP

Für die Eurozone wird für 2020 ein Rekord-Rückgang von 7,7 Prozent und im nächsten Jahr ein Plus von 6,3 Prozent erwartet. Die Staatsverschuldung in Österreich soll 2020 um mehr als acht Prozentpunkte auf 78 Prozent steigen.

Besonders stark soll der Wirtschaftseinbruch in der Europäischen Union (EU) heuer in Griechenland (-9,7 Prozent), Spanien (-9,4 Prozent), Kroatien (-9,1 Prozent) und Frankreich (-8,2 Prozent) ausfallen.

Mehr dazu von unserem Korrespondenten Andreas Lieb

10:45 Uhr: Wörtherseeschifffahrt nimmt am Freitag Betrieb auf

Die Wörtherseeschifffahrt, die im Sommer mit fünf Schiffen auf Kärntens größtem See unterwegs ist, wird am Freitag, dem 8. Mai, den Betrieb aufnehmen. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten, seien die Schiffe "Massentransportmittel", weshalb ein Betrieb möglich sei. Die Fahrgäste müssten aber einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Mindestabstände zueinander einhalten.

Mehr dazu lesen Sie hier

Die Kapitäne stehen bereit Foto © Wörtherseeschifffahrt

10:15 Uhr: Italienische Badestrände rüsten sich mit Thermoscans

Italienische Badestrände rüsten sich mit Thermoscans für die Sommersaison. Obwohl die Regierung noch nicht mitgeteilt hat, wann die Badestrände wieder öffnen dürfen, hoffen die Betreiber der Anlagen auf einen Neustart am 1. Juni. Allen Besuchern soll die Temperatur gemessen werden. Sie müssen auch eine Erklärung vorlegen, in der die Badegäste versichern, dass sie nicht infiziert sind.

Zwischen den Liegestühlen soll ein Abstand von zehn Metern berücksichtigt werden, berichtete der Verband der Betreiber der Badeanstalten "Assobalneari". Gäste sollen Schutzmasken und Desinfizierungsgel zur Verfügung gestellt bekommen sowie Kabinen regelmäßig desinfiziert werden.

09:48 Uhr: AUA-Aufsichtsrat berät

Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines (AUA) berät am Mittwochabend, wie die Zukunft der heimischen Lufthansa-Tochter aussehen soll. Die Sitzung dürfte bis spät am Abend dauern. Beschlüsse sind nicht geplant. Es gehe um den Zwischenstand zum Fortschritt der Verhandlungen mit Regierung, Corona-Finanzierungsagentur (COFAG), Belegschaft und Lieferanten, hieß es zur APA. Ob die AUA die Coronakrise überlebt, hängt auch davon ab, ob der Mutterkonzern Lufthansa in Deutschland vom Staat gerettet wird. Die Verhandlungen um rund 10 Milliarden Euro dauern an.

Bei der AUA selbst haben die Wirtschaftsprüfer von PwC dem Vorstand bis 18. Mai Zeit gegeben, um konkrete Verhandlungsergebnisse mit der Republik Österreich über Staatshilfen und dem Personal über ein Sparpaket vorzulegen. Nur wenn diese vorliegen, soll es eine positive Fortbestandsprognose geben. Die AUA will vom Staat 767 Millionen Euro an Hilfen. Zuletzt sind bei beiden Regierungsparteien ÖVP und Grüne Stimmen laut geworden, ob eine Insolvenz nicht günstiger wäre. Der Staatssekretär im Verkehrsministerium, Magnus Brunner (ÖVP), sagte am Dienstag im Umweltausschuss, das Credo "Koste es was es wolle" dürfe hier nicht gelten.

Die AUA-Flotte bleibt weiter am Boden Foto © APA/HELMUT FOHRINGER

09:38 Uhr: Milliarden-Verlust: UniCredit bekommt Krise zu spüren

Die Bank-Austria-Mutter UniCredit bekommt die Coronaviruskrise hart zu spüren. Hohe Corona-Sonderbelastungen haben die italienische Großbank im ersten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Im ersten Quartal 2020 fuhr die Mailänder Großbank einen Verlust von 2,7 Mrd. Euro ein. Wegen des rückläufigen Handelsgeschäfts fielen die Einnahmen um 8 Prozent auf 4,38 Mrd. Euro zurück. Wegen der Coronaviruspandemie hätten Wertberichtigungen bei Krediten vorgenommen werden müssen, begründete die Bank-Austria-Mutter die roten Zahlen. Der im vergangenen Dezember vorgestellte Unternehmensplan bis 2023 soll bis Ende dieses Jahres aufgrund der Krise aktualisiert werden.

09:34 Uhr: "Steuerzahler nicht nur für Verluste zuständig"

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat in der Frage von Staatshilfen für den Lufthansa-Konzern betont, dass man Wege finden müsse, bei denen die Steuerzahler nicht nur für Verluste zuständig seien. "Wir müssen Regelungen finden, die dazu beitragen, dass das Unternehmen mit genügend Liquidität ausgestattet ist, dass aber gleichzeitig auch gewährleistet ist, dass die Steuerzahler nicht nur für die Verluste zuständig sind, sondern wenn es wieder aufwärts geht, auch dabei sein können", sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Daneben müsse sichergestellt werden, dass die AUA-Mutter nicht leichte Beute für andere werde. Dazu habe man sehr konkrete und sehr klug bedachte Vorschläge.

09:08 Uhr: Italien will Kündigungen fünf Monate lang einfrieren

Die italienische Regierung will im Rahmen eines milliardenschweren Hilfspakets, das bis Ende dieser Woche verabschiedet werden sollen, ein Kündigungsverbot für Unternehmen erlassen. Damit werden Unternehmen in Italien wegen der Coronaviruskrise fünf Monate lang ihre Mitarbeiter nicht kündigen können, teilte Arbeitsministerin Nunzia Catalfo mit. Der Zugang zur Kurzarbeit und zu Stützungsmaßnahmen soll mit dem neuen 55 Milliarden Euro schweren Hilfspaket erleichtert werden. Das Paket wird Hilfen für von der Krise besonders betroffene Wirtschaftssektoren enthalten, wie Tourismus, Kultur, Freizeit und Sport.

08:26 Uhr: Deutscher Industrie brechen Aufträge weg

Der deutschen Industrie ist das Neugeschäft wegen der Coronakrise in einem nie dagewesenen Tempo weggebrochen. Sie sammelte im März 15,6 Prozent weniger Aufträge ein als im Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik 1991. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 10,0 Prozent gerechnet. "Im Zuge des weltweiten Konjunkturschocks durch die Coronapandemie sowie der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung sind die industriellen Auftragseingänge im März drastisch eingebrochen", erklärte das Ministerium. "Es ist von kräftigen Produktionsrückgängen ab März wegen Corona auszugehen."

08:24: Schaeffler tief in den roten Zahlen

Die Folgen der Coronaviruspandemie haben den deutschen Auto- und Industriezulieferer Schaeffler im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Wegen einer Wertminderung in der Automotive-Sparte und zusätzlichen Kosten für den Stellenabbau stand bei den Franken unter dem Strich ein Verlust von 184 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss von 137 Mio. Euro zu Buche gestanden hatte.

08:23 Uhr: Conte prüft weitere Lockerung

Nach dem positiven und geregelten Start in die "Phase 2" prüft die italienische Regierung die Lockerung weiterer Maßnahmen, um den Weg zurück zur Normalität zu beschleunigen. So schließt Premier Giuseppe Conte eine Vorverlegung der ursprünglich für 1. Juni geplanten Wiedereröffnung von Friseuren und Schönheitssalons nicht aus. Auch Theater könnten wieder öffnen, sollte die Epidemiekurve sinken. Wiedereröffnungen könnten auf regionaler Basis je nach Entwicklung der Epidemiekurve erfolgen, sagte Conte im Interview mit der römischen Tageszeitung "Il Fatto quotidiano". Er lobte das Verantwortungsbewusstsein der Italiener, die gelernt hätten, mit dem Virus zu leben und sich davor zu schützen.

08:15 Uhr: Fraport erstmals seit Börsengang mit Verlusten

Die Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie ab März haben der Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport erstmals seit dem Börsengang 2001 in einem ersten Quartal einen Verlust eingebrockt. Bei einem Umsatzrückgang um 17,8 Prozent auf 661,1 Mio. Euro lag der Fehlbetrag im Konzern bei 35,7 Mio. Euro nach einem Gewinn von 28 Mio. Euro vor Jahresfrist.

08:06 Uhr: Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst wenig verändert. Sie verteidigten so ihre Vortagesgewinne. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag in der Früh bei 30,96 US-Dollar (28,55 Euro). Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 8 Cent auf 24,64 Dollar zu.

08:00 Uhr: Disney-Gewinn bricht um über 90 Prozent ein

Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney hat aufgrund der Corona-Pandemie einen gewaltigen Gewinneinbruch erlitten. Der Überschuss ging in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um über 90 Prozent auf 460 Millionen Dollar ( (424 Millionen Euro) zurück, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mitteilte. Dabei stiegen die Erlöse dank boomender TV- und Streaming-Angebote um 21 Prozent auf 18 Milliarden Dollar. Vor allem Disneys Vergnügungsparks, Ferienresorts, Kreuzfahrten und Fanartikel-Shops litten jedoch massiv unter der Pandemie - hier fiel der Betriebsgewinn um 58 Prozent, obwohl die Virus-Krise sich erst zum Quartalsende hin richtig ausbreitete. Das Streaming-Geschäft mit dem florierenden neuen Videodienst Disney+ wuchs zwar enorm, verursacht bisher aber hohe Kosten. Das Minus der Sparte fiel mit 812 Millionen Dollar mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr.

07:50 Uhr: Chinas Dienstleistungssektor wuchs im April leicht

Chinas Dienstleistungstätigkeit ist im April leicht gestiegen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 52,3 im März auf 53,2, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Die 50-Punkte-Marke trennt Wachstum und Kontraktion auf monatlicher Basis. Die Regierung in Peking setzt auf einen Aufschwung im Dienstleistungssektor, um seine von der Pandemie eingebrochene Wirtschaft wiederzubeleben.

Der Dienstag zum Nachlesen

17:45 Uhr: Virgin Atlantic plant Streichung von mehr als 3.000 Stellen

Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat die Streichung von 3.150 Stellen wegen der Coronakrise angekündigt. Das Unternehmen plant außerdem, künftig nicht mehr vom Airport Gatwick in der Nähe von London zu fliegen. Einige Routen sollen stattdessen künftig vom Großflughafen Heathrow aus angeboten werden. Derzeit sind etwa 10.000 Mitarbeiter bei der Airline beschäftigt.

Die Gespräche mit der Regierung um Unterstützung gingen weiter, teilte der Geschäftsführer von Virgin Atlantic, Shai Weiss, am Dienstag mit. "Wir haben seit unserem ersten Flug vor 36 Jahren viele Stürme überstanden, aber keiner war so verheerend wie (die Krankheit) Covid-19 und der Verlust der Existenzgrundlage für so viele."

Auch Virgin strauchelt gewaltig Foto © APA/AFP/BEN STANSALL

17:00 Uhr: VW baut in Südafrika altes Werk zu Corona-Klinik um

Volkswagen baut in Südafrika eine alte Fabrik in eine Corona-Klinik um. Die medizinische Einrichtung in Port Elizabeth werde groß genug für bis zu 4000 Betten sein, sagte Thomas Schäfer, Chef von VW Südafrika. Der erste Teil der Klinik werde in sechs bis sieben Wochen fertig sein, sagte Schäfer. Danach wird die Klinik laut VW je nach Nachfrage vergrößert. Betreiber werde die Regierung sein.

VW hatte die rund 66.000 Quadratmeter große Fabrik laut Schäfer seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr genutzt und war dabei, sie zu verkaufen. Dem südafrikanischen Ministerium für öffentliche Arbeiten und Infrastruktur sind keine weiteren Firmen in Südafrika bekannt, die bisher in der Corona-Krise etwas ähnliches unternommen haben, wie eine Sprecherin sagte.

16:15 Uhr: EU-Kommission erwartet drastisch steigende Arbeitslosigkeit

Die EU-Kommission erwartet wegen der Corona-Krise eine drastische Zunahme der Arbeitslosigkeit in Europa. Die konkreten Zahlen würden am Mittwoch mit der Frühjahrsprognose zur Konjunktur veröffentlicht, sagte Sozialkommissar Nicolas Schmit nach Beratungen der EU-Sozialminister.

"Die Situation ist, wie erwartet, mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage, den Arbeitsmarkt und die Lage Tausender Unternehmen vor allem im Mittelstand ziemlich ernst", so Schmit. Er warnte vor wachsender Ungleichheit in Europa und Jugendarbeitslosigkeit. "Das Risiko ist enorm, dass junge Leute wieder das Opfer der Krise werden", sagte Schmit.

16:00 Uhr: EU-Staaten billigen drei Milliarden Euro für Nachbarländer

Die EU-Staaten haben Unterstützung in Höhe von drei Milliarden Euro für zehn Erweiterungs- und Nachbarstaaten in der Coronakrise gebilligt. Die Finanzhilfe werde in Form von Darlehen zu äußerst günstigen Bedingungen gewährt, teilte der EU-Rat am Dienstag mit.

Den Großteil erhält die Ukraine mit 1,2 Billionen Euro. Die weitere Unterstützung verteilt sich folgendermaßen: Albanien erhält 180 Millionen Euro, Bosnien-Herzegowina 250 Millionen Euro, Georgien 150 Millionen Euro, Jordanien 200 Millionen Euro, Kosovo 100 Millionen Euro, Moldau (Moldawien) 100 Millionen Euro, Montenegro 60 Millionen Euro, Nordmazedonien 160 Millionen Euro und Tunesien 600 Millionen Euro.

Die Mittel stehen zwölf Monate lang zur Verfügung und werden in zwei Tranchen ausgezahlt. Die Laufzeit der Darlehen wird im Durchschnitt höchstens 15 Jahre betragen.

15:00 Uhr: Bayern öffnet zunächst die Biergärten



Bayern beginnt die Lockerung der Coronaauflagen in der Gastronomie mit den Biergärten. Ab 18. Mai dürften Gäste im Freien bewirtet werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in München. Eine Woche später dürften Restaurants auch die Innenräume öffnen - mit einer begrenzten Zahl von Gästen, Abstandsregeln, einer Mundschutz-Pflicht für Kellner und einer Öffnungszeit bis 22.00 Uhr.

Am Pfingstwochenende - ab 30. Mai, also mit Beginn der Pfingstferien in Bayern - können auch Hotels und Betreiber von Ferienwohnungen wieder Urlauber beherbergen.

Bayrischer Ministerpräsident Markus Söder Foto © APA/dpa/Peter Kneffel

14:00 Uhr: Milliardenverlust für Fiat Chrysler



Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal stand ein Verlust von 1,7 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 619 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Dabei fiel eine Wertminderung von Geschäftsteilen wegen der Auswirkung der Covid-19-Pandemie mit mehreren hundert Millionen Euro ins Gewicht.

Vorstandschef Mike Manley verwies angesichts der Krise auf die Liquidität des Konzerns. Die verfügbaren Mittel seien Ende März bei 18,6 Milliarden Euro gelegen. Diese habe das Unternehmen mit einem neuen Kreditrahmen von 3,5 Milliarden Euro im April noch einmal gestärkt.

12:30 Uhr: Britischer Automarkt bricht um fast 100 Prozent ein



ie Coronakrise hat in Großbritannien im April zu einem Rekordeinbruch von fast 100 Prozent bei den Auto-Neuzulassungen geführt. Wegen der im gesamten Monat geschlossenen Verkaufsräume seien lediglich 4.321 Neuwagen auf den Markt gekommen und damit 97,3 Prozent weniger als im April 2019, teilte der Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) am Dienstag mit.

11:30 Uhr: Branchenvertreter sieht Pleitewelle auf Reisebüros zurollen



Die Urlaubszeit naht, doch in den Reisebüros wird kaum etwas gebucht. Der Österreichische ReiseVerband warnt nun vor einer Pleitewelle. Hunderte Reisebüros und Reiseveranstalter stehen vor dem Aus. "Ein Aufsperren macht derzeit keinen Sinn", sagte ÖRV-Präsident Josef Peterleithner im ORF-Radio. Die Arbeit, die derzeit anfällt, "kann auch bei Kurzarbeit im Home-Office gemacht werden."

"Es wird storniert, es wird vielleicht umgebucht, aber es gibt so gut wie keine Neubuchungen, vereinzelt für den Winter beziehungsweise für den Sommer 2021", berichtete der Reiseexperte.

Mehr dazu lesen Sie hier

11:15 Uhr: Umweltministerin für Klimaauflagen bei Beihilfen an AUA und Autosektor

Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat bekräftigt, dass sie staatliche Beihilfen für die Austrian Airllines (AUA) an Klimaauflagen koppeln möchte. In Verhandlungen um mehrere Hundert Millionen Euro Steuergeld gehe man "ergebnisoffen" hinein, sagte Gewessler am Dienstag in einer Online-Diskussion.

Da müsse es Bedingungen geben für den Standort, für Arbeitnehmer und auch für den Klimaschutz, so Gewessler. "Mit dieser Grundhaltung geht man in Verhandlungen." Die Ministerin forderte zudem Auflagen bei Staatshilfen an die Automobilindustrie. Wenn man jetzt Geld in die Hand nehme, um die Autoindustrie zu stützen, solle dies die politischen Ziele und Rahmenbedingungen unterstützen und ihnen nicht entgegenwirken.

Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler Foto © APA/HELMUT FOHRINGER

11:00 Uhr: ÖBB-Caterer kauft Großteil von Vapiano Österreich

ÖBB-Caterer Josef Donhauser, Chef des DoN-Caterings, übernimmt 12 Standorte der insolventen Pizza- und Pastakette Vapiano in Österreich, erfuhr die APA. Zehn Restaurants wandern komplett unter das Dach seiner Cateringgruppe, an den zwei Innsbrucker Franchise-Filialen erwirbt er die Mehrheit. Die insolvenzrechtliche Genehmigung steht noch aus.

Mehr dazu lesen Sie hier

10:33 Uhr: Deutsches Verfassungsgericht erklärt EZB-Bond-Beschlüsse für verfassungswidrig

Der Aufkauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) verstößt teilweise gegen das deutsche Grundgesetz, weil die deutsche Regierung und der Bundestag die EZB-Beschlüsse nicht geprüft haben. Dieses Urteil verkündete das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag.

Mehr dazu lesen Sie hier

09:37 Uhr: Schon 5380 Tirol-Urlauber haben sich gemeldet

Nach der Einbringung einer Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck, weil die Tiroler Behörden die Sperren von Hotels und Pisten hinausgezögert hätten, haben sich bisher 5380 Tirol-Urlauber beim Verbraucherschutzverein (VSV) gemeldet. Davon kommen 65 Prozent, nämlich 3680 Menschen, aus Deutschland, teilte VSV-Obmann Peter Kolba am Dienstag mit. Aber auch aus nahezu jedem anderen europäischen Land sowie den USA, Israel, Russland, Singapur oder Hongkong würden Meldungen einlangen, so Kolba. "75 Prozent geben an, in Ischgl auf Urlaub gewesen zu sein. 73 Prozent wurden bei der Heimkehr positiv auf Corona getestet", berichtete Kolba.

09:18 Uhr: Pierer Mobility beendet Kurzarbeit

Die Pierer Mobility, früher KTM Industries AG, beendet die Kurzarbeit für alle 3800 Mitarbeiter. Am 11. Mai wird die Produktion wieder aufgenommen, bis zum 18. Mai will man zum Vollbetrieb zurückkehren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im März hatte der nach eigenen Angaben größte Motorradhersteller Europas auf Kurzarbeit umgestellt, weil die Zulieferkette aus Italien unterbrochen war. Mittlerweile hätten die Betriebe in Italien aber wieder die Produktion aufgenommen. Zudem gebe es positive Signale von jenen Märkten, wo die Händler bereits wieder geöffnet haben - wie Österreich, Deutschland oder China -, ist man bei Pierer Mobility optimistisch. Das Unternehmen erwartet sogar, dass das Zweirad aufgrund der Corona-Maßnahmen mehr Bedeutung bekommen werde.

09:07: RHI Magnesita führt Kurzarbeit ein

Der börsennotierte österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita führt in Reaktion auf die Coronakrise und eine sinkende Nachfrage Kurzarbeit ein. Drei Werke in Europa und ein Werk in Mexiko werden vorübergehend geschlossen, teilte der Konzern am Dienstag in einem "Trading Statement" mit. Außerdem verschiebt der Feuerfestproduzent Investitionen in Höhe von mindestens Millionen Euro im Jahr 2020, stoppt Einstellungen für nicht kritische Jobpositionen und macht für 2019 vorerst keinen finalen Dividendenvorschlag. Der Vorstand und das Executive Management Team reduzieren ihre Honorare und Gehälter für mindestens die nächsten drei Monate.

08:37 Uhr: "Autogipfel" mit Merkel - Branche will Kaufprämien

Bei einem "Autogipfel" beraten die deutsche Regierung und die deutsche Schlüsselbranche über die schwierige Lage der Schlüsselindustrie in der Coronakrise - eine Entscheidung über Kaufprämien wird aber nicht erwartet. Die deutsche Regierung hatte im Vorfeld versucht, Erwartungen zu dämpfen. Neben den Herstellern haben sich auch die "Autoländer" Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg für finanzielle Anreize stark gemacht, um die schwache Nachfrage anzukurbeln. Die Grünen warnten, pauschale Prämien dürfe es nicht geben. Anreize sollten außerdem flankiert werden durch einen Abbau des Dieselprivilegs und einen Umbau der Kfz-Steuer. An einer Videokonferenz am Vormittag nehmen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehrere Bundesminister teil, dazu Vertreter der großen deutschen Hersteller wie VW, Daimler und BMW, des Autoverbands VDA sowie der IG Metall.

08:25 Uhr: "Schock" für Australiens Wirtschaft

Australiens Wirtschaft verliert in Folge des Shutdowns wegen der Coronapandemie jede Woche 4 Milliarden australische Dollar (2,35 Mrd. Euro). Der breite "wirtschaftliche Schock" lasse das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bis Juni deutlich zwischen voraussichtlich 10 bis 15 Prozent sinken, sagte der australische Finanzminister Josh Frydenberg am Dienstag. Seit Mitte März hat Australien seine Grenzen geschlossen. Unternehmen haben vorübergehend den Betrieb stillgelegt, während die Regierung zugleich strikt dafür sorgt, dass die Menschen Abstand halten. Würden die Restriktionen noch weiter verschärft, vergleichbar dem achtwöchigen Lockdown in Europa, würde das BIP sogar um rund 24 Prozent oder 120 Milliarden Dollar im zweiten Quartal sinken, so Frydenberg.

08:20 Uhr: Ölpreise legen wieder leicht zu

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag zuletzt bei 28,40 US-Dollar (25,96 Euro). Das waren 1,20 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 1,36 Dollar auf 21,74 Dollar zu. Händler verwiesen auf Berichte, laut denen die Rohölschwemme an den Märkten abebben könnte. Offenbar mache sich die verringerte Ölförderung bemerkbar. So sind laut einem Bericht des Datenunternehmens Genscape die Lagerbestände am Umschlagplatz für WTI in Cushing zuletzt so wenig gestiegen wie seit Mitte März nicht mehr.

08:12 Uhr: Fast alle deutsche Branchen mit Kurzarbeit

Inmitten der Coronakrise greifen dem ifo-Institut zufolge fast alle Branchen in Deutschland auf das Instrument der Kurzarbeit zurück. Spitzenreiter sind die Gastronomie mit 99 Prozent der Betriebe und die Hotels mit 97 Prozent, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Forscher des ifo Instituts im April hervor. Ähnlich stark betroffen ist demnach die Schlüsselbranche Automobilbau mit 94 Prozent. Der Durchschnitt über alle Branchen hinweg liegt bei 50 Prozent. "Das schlägt alle Zahlen aus der Finanzkrise von 2009", sagte ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Er befürchtet, dass die Krise früher oder später in einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit münden kann, sollte die Coronakrise anhalten. "Kurzarbeit ist für die Betriebe eine Brücke über eine Zeit niedriger Umsätze", sagte Wohlrabe. "Sollten die Umsatzausfälle aber länger andauern, werden auch Arbeitsplätze ganz wegfallen."

07:55 Uhr: Coronakrise zwingt viele zum Sparen

43 Prozent der österreichischen Haushalte müssen aufgrund der Coronakrise Einkommenseinbußen verdauen. Drei Viertel davon müssen den Gürtel enger schnallen, um über die Runden zu kommen und ein Sechstel davon hat sogar Problem, die Fixkosten zu bestreiten. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage von durchblicker.at mit 1.200 Befragten. Demnach wollen besonders viele beim Urlaub bzw. bei Hobbys sparen. Gleich acht von zehn befragten Haushalten wollen weniger für Urlaub oder Freizeit ausgeben. 70 Prozent sind bereit, bei der Kleidung und Accessoires zu sparen. Rund die Hälfte der Haushalte legt weniger zur Seite, beim Wohnen reduziert jeder Dritte. Besonders wichtig für die Österreicher sind Familie und Freunde, Sport, Lebensmittel und Mobilität. Hier spart nur jeder Vierte. Am wenigsten gespart wird bei Medien und Kommunikation sowie bei Versicherungen. Beim Kommunizieren will nur jeder Fünfte, beim Versichern nur jeder Zehnte sparen.

07:25 Uhr: United Airlines plant Personalkürzungen

Die US-Fluggesellschaft United Airlines kündigt Kürzungen um 30 Prozent auf Management-Ebene und im Verwaltungsbereich an. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an die Mitarbeiter hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. United gehört zu den Fluglinien, die die Lohn- und Gehaltshilfen der US-Regierung akzeptiert haben, wodurch ein Stellenabbau bis zum 30. September ausgeschlossen ist. United geht davon aus, dass sich die infolge der Coronavirus-Pandemie eingebrochene Reisenachfrage bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht erholt haben werde, wodurch das Unternehmen zu den Kürzungen gezwungen sei.

06:01 Uhr: Übernahme von "Victoria's Secret" offiziell gescheitert

Das kriselnde Dessous-Label "Victoria's Secret" bekommt aufgrund der Coronakrise nun doch keinen neuen Mehrheitsbesitzer. Der US-Mutterkonzern L Brands gab eine Einigung mit dem Finanzinvestor Sycamore Partners bekannt, der eigentlich 55 Prozent hatte übernehmen sollen. Der im Februar beschlossene Deal, bei dem die Modemarke mit 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) bewertet worden war, sei aufgehoben worden. Die Aktien von L Brands stürzten nachbörslich um über zehn Prozent ab. Sycamore war im April vor Gericht gezogen, um die Vereinbarung rückgängig zu machen. Als Grund gab der Finanzinvestor an, dass L Brands durch die Schließung zahlreicher Filialen sowie der Beurlaubung von Mitarbeitern und der Aussetzung von Mietzahlungen im Zuge der Corona-Pandemie gegen die Übernahmebedingungen verstoßen habe. L Brands hatte zunächst noch angekündigt, auf den Kaufvertrag zu pochen und sich energisch zu verteidigen. Nun hieß aber, dass sämtliche Rechtsstreitigkeiten einvernehmlich beigelegt worden seien.

Die Lage am Montag

20:03 Uhr: EU bleibt im Streit um Reisegutscheine hart

Im Streit über Gutscheine für abgesagte Reisen gibt sich die EU-Kommission trotz Drängens aus Berlin hart. In einem Schreiben an mehrere Bundesminister, aus dem das ARD-Hauptstadtstudio am Montag zitierte, macht EU-Verkehrskommissarin Adina Valean deutlich, dass die EU-Fluggastrechte auch während der Coronakrise gelten. Kein Fluggast könne dazu gezwungen werden, einen Gutschein anstelle einer Rückerstattung anzunehmen. Es sei der EU-Kommission "wichtig, an unseren Verbraucherrechten festzuhalten und den Fluggesellschaften bei Liquiditätsproblemen auf andere Weise helfen". Anstelle verpflichtender Gutscheine empfiehlt Valean "Gutscheine für Verbraucher wirtschaftlich interessant zu machen" und "diese gegen Insolvenz abzusichern".

19:26 Uhr: US-Regierung droht im Handelsstreit mit Konsequenzen

Inmitten des Streits über die Coronavirus-Pandemie haben die USA China davor gewarnt, gegen die im Jänner unterzeichnete Handelsvereinbarung zwischen beiden Ländern zu verstoßen. US-Finanzminister Steven Mnuchin drohte China am Montag "Konsequenzen" an, sollte das Land die gemachten Zusagen nicht einhalten. "Ich erwarte, dass sie ihre Verpflichtungen einhalten", sagte Mnuchin im Sender Fox Business. Nähere Angaben zu möglichen "Konsequenzen" machte er nicht. Die USA und China hatten im Jänner eine Vereinbarung unterzeichnet, um einen seit fast zwei Jahren währenden Handelsstreit zu beenden. Peking sagte zu, im Zeitraum von zwei Jahren zusätzlich US-Güter im Wert von 200 Mrd. Dollar (knapp 184 Mrd. Euro) zu importieren. US-Präsident Donald Trump hatte angesichts des Handelsdefizits seines Landes gegenüber China Strafzölle verhängt.

19:13 Uhr: General Electric streicht rund 13.000 Jobs

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat in der Coronakrise einen umfassenden Stellenabbau in der Flugzeugsparte angekündigt. Es sei geplant, die weltweite Beschäftigtenzahl heuer um rund 25 Prozent zu senken, erklärte GE-Aviation-Chef David Joyce am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. Damit wären insgesamt rund 13.000 Jobs betroffen. Der Abschwung in der Branche sei beispiellos, betonte Joyce. Die Corona-Pandemie dürfte im zweiten Quartal zu einem Einbruch des Luftverkehrs um rund 80 Prozent führen. Die Aktie des ohnehin schon seit längerem stark angeschlagenen Mutterkonzerns General Electric geriet im US-Handel deutlich ins Minus.

18:58 Uhr: Vor Autogipfel in Berlin - Umweltbundesamt kritisch

Vor dem "Autogipfel" mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich der Präsident des Umweltbundesamts sich gegen eine weit gefasste Kaufprämie für Neuwagen ausgesprochen. "Von einer pauschalen Abwrackprämie für alte Autos halte ich wenig", sagte Dirk Messner der Deutschen Presse-Agentur. "Selbst Neufahrzeuge mit der neusten Abgasreinigung helfen nur wenig beim Klimaschutz." Ihre CO2-Emissionen lägen in der Praxis im Schnitt nur wenig unter denen der Altfahrzeuge. "Eine Kaufförderung kann ich mir allenfalls für wirklich sparsame Autos mit CO2-Emissionen unter 95 Gramm pro Kilometer vorstellen", sagte Messner.

18:38 Uhr: Italiens Anleihen droht der Ramschstatus

Für das besonders hart von der Viruskrise getroffene Italien steht an diesem Freitag eine wichtige Entscheidung an. Dann überarbeitet die Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote für das Land. Diese liegt aktuell nur noch eine Stufe über dem sogenannten Ramschstatus. So eingestufte Staatsanleihen gelten als stark ausfallgefährdet und kommen für viele Großinvestoren nicht mehr als Anlage infrage. Doch Analysten erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) selbst dann weiter Schuldentitel Italiens im Rahmen ihrer Anleihenkauf-Programme erwerben wird, sollte bei allen großen Ratingagenturen die Bonitätsnote auf Ramsch gesenkt werden.

18:21 Uhr: Europas Leitbörsen schließen klar in der Verlustzone

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 3,81 Prozent auf 2.816,48 Punkte. In Frankfurt gab der DAX um 3,64 Prozent auf 10.466,80 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London schloss hingegen mit geringeren Abschlägen von 0,16 Prozent auf 5.753,78 Einheiten. Allerdings hatte der britische Leitindex die negative Börsenstimmung am Freitag mit deutlichen Verlusten bereits vorweggenommen als die anderen Leitmärkte in Europa feiertagsbedingt geschlossen blieben. Für Verunsicherung an den Märkten sorgte die verschärfte Rhetorik zwischen den USA und China. Die Anleger befürchten ein neuerliches Aufflammen des Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

18:15 Uhr: Größte Gläubiger lehnten Umschuldungsangebot ab

Wenige Tage vor dem Ablauf der Frist haben die drei größten Gläubigergruppen das Angebot der argentinischen Regierung zur Restrukturierung der Staatsschulden abgelehnt. "Wir können das Umschuldungsangebot nicht annehmen, weil es den Eignern argentinischer Staatsanleihen disproportionale Verluste aufbürdet, die weder gerechtfertigt noch notwendig sind", hieß es heute in einer gemeinsamen Erklärung. Sie seien allerdings zu weiteren Verhandlungen bereit. Zu den Gläubigern gehören unter anderem die Investmentkonzerne Blackrock, Fidelity, Greylock Capital und Ashmore.

17:52 Uhr: Wiener Börse sehr schwach

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag bei moderatem Volumen mit sehr schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX rutschte gegenüber dem Donnerstag-Schluss (2.227,15) um 82,19 Punkte oder 3,69 Prozent auf 2.144,96 Zähler ab.

17:18 Uhr: Der US-Industrie brechen die Aufträge weg

Der US-Industrie brechen wegen der Coronakrise die Aufträge weg. Die Bestellungen sanken im März um 10,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Dies war etwa so viel wie Ökonomen befürchtet hatten. Im Februar war das Neugeschäft nur minimal um 0,1 Prozent geschrumpft. Im April und in den folgenden Monaten dürfte die Pandemie die Auftragslage der Betriebe weiter kräftig bremsen.

16.15 Uhr: Plus bei Arbeitslosen höher als in Deutschland

Die Coronakrise hat in den vergangenen eineinhalb Monaten den Arbeitsmarkt in Österreich deutlich stärker getroffen als in Deutschland. In Österreich stiegen die Arbeitslosenzahlen im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 58 Prozent auf 571.000, in Deutschland um 19 Prozent auf 2,644 Millionen.

15:15 Uhr: Ab Mittwoch wird bei Opel in Wien-Aspern produziert

Der französische Autobauer PSA, zu dem neben Peugeot und Citroen auch Opel gehört, fährt seine schrittweise Produktion bis kommenden Montag wieder hoch. Davon profitiert auch der Opel-Standort in Wien-Aspern, wo die Produktion bereits wieder übermorgen, am 6. Mai, beginnt. In französischen Werken startet der Betrieb wieder am 11. Mai.

14:48 Uhr: 2020 stärkster Wirtschaftseinbruch seit 1945

Die Coronakrise erschüttert den heimischen Arbeitsmarkt und hat die Arbeitslosenzahlen im April auf einen Rekordstand seit dem Zweiten Weltkrieg steigen lassen. "Wir erwarten für 2020 den stärksten Wirtschaftseinbruch seit 1945. Die schrittweise Aufhebung der behördlich verfügten Betriebsschließungen und wieder vermehrte Stellenbesetzungen sollten die Arbeitslosenzahlen in den nächsten Monaten aber sinken lassen. "Das Problem sehe ich im Tourismus. Ich glaube nicht, dass sich da etwas großartig tut in den nächsten Monaten", sagte IHS-Ökonom Hofer.



14:45 Uhr: Österreicher setzen laut Umfrage auf Bargeld

Die Krise hat die Liebe der Österreicherinnen und Österreicher zum Bargeld gefestigt. Knapp die Hälfte hält Bargeld für das sicherste Zahlungsmittel, ein Viertel der Befragten trägt mehr als 280 Euro in Bar mit sich, ergab eine internationale Umfrage im Auftrag der Zahlungsplattform Paysafe. Drei von vier Österreichern würden Beschränkungen beim Zugang zu Bargeld mit Sorge sehen. Im Westen sei die Zustimmung zu Bargeld noch höher als im Osten, in Tirol und Salzburg sehen es zwei Drittel als sicherstes Zahlungsmittel an.

13:50 Uhr: Air Canada schreibt mehr Verluste als erwartet

Die größte kanadische Fluggesellschaft Ari Canada hat im ersten Quartal wegen der Coronakrise einen höheren Verlust verzeichnet als erwartet. Der bereinigte Nettoverlust lag bei 392 Millionen kanadischen Dollar (260 Millionen Euro) im Vergleich mit einem Gewinn von 17 Millionen im Vorjahresquartal, wie Air Canada mitteilte. "Wir gehen davon aus, dass sowohl die gesamte Branche als auch unsere Fluggesellschaft für einige Zeit erheblich kleiner sein werden, was leider zu deutlichen Reduzierungen sowohl der Flotte als auch der Mitarbeiterzahl führen wird", sagte der Konzernchef Calin Rovinescu.

13:40 Uhr: Gewinneinbruch bei bet-at-home-Konzern

Das in Frankfurt börsennotierte Internet-Glücksspielunternehmen bet-at-home.com mit oberösterreichischen Wurzeln hat im ersten Quartal 2020 weniger verdient. Das EBITDA lag mit 9 Millionen Euro deutlich niedriger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres (12,7 Millionen Euro). Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 8,5 Millionen Euro nach 12,2 Millionen Euro im 1. Quartal 2019, teilte das Unternehmen am Montag mit.

12:15 Uhr: Deutsche Reisebranche verliert 11 Milliarden Euro

Die deutsche Reisebranche verliert nach der verlängerten Reisewarnung fast 11 Milliarden Euro Umsatz. Dies seien die Einbußen bis Ende Juni, teilte der Verband DRV am Montag mit. "Hinzu kommen die enormen Belastungen für die Branche durch die Rückabwicklung gebuchter Reisen", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. "Die existenzbedrohende Situation in der Reisewirtschaft wird immer dramatischer." Das Geschäft der Reisebüros und Reiseveranstalter sei "durch staatliche Anordnung fast vollständig zum Erliegen gekommen" und Besserung nicht in Sicht.

11:58 Uhr: 91.460 Anträge für Corona-Kurzarbeit genehmigt

Das AMS hat per 1. Mai 91.460 Anträge für Corona-Kurzarbeit von Unternehmen mit einer Bewilligungssumme von fast 8,8 Milliarden Euro genehmigt. Am vergangenen Freitag waren insgesamt 104.007 Anträge auf Kurzarbeit in Bearbeitung, davon sind bei 100.281 Anträgen ausreichend Informationen vorhanden, teilte das Arbeitsministerium am Montag mit. Diese Anträge würden 1,25 Mio. Arbeitsplätze umfassen.

11:55 Uhr: 20 Millionen Jobs in Afrika bedroht

Europäischen Entwicklungsbanken, darunter auch die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB), schlagen wegen der Coronakrise Alarm. Afrika stehe aufgrund der Corona-Pandemie vor einer massiven Rezession. Rund 20 Millionen Jobs seien dort bedroht, teilte die Bank am Montag mit.

11:25 Uhr: Plus 130 Prozent Arbeitslosigkeit im Tourismus

Die Arbeitslosigkeit (Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammen) ist im April in allen Branchen extrem stark angestiegen. Herausragend ist aber der Anstieg in Beherbergung und Gastronomie, wo das Plus zum Vorjahr sogar 130 Prozent betrug. 118.725 Personen waren hier ohne Job. Die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe wurden zur Eindämmung des Coronavirus Mitte März geschlossen.

10:35 Uhr: Industriestimmung im Euroraum auf Rekordtief

Die Coronakrise hat die Stimmung in den Industrieunternehmen auf eine beispiellose Talfahrt geschickt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April auf ein Rekordtief. Zum Vormonat sank der Indikator, der sich aus einer Umfrage unter Einkaufsmanagern ergibt, um 11,1 auf 33,4 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 33,6 Punkte ermittelt worden.

10:25 Uhr: Aufsichtsrat der Lufthansa berät sich

Der Aufsichtsrat der AUA-Mutter Lufthansa will am Montag über die durch die Coronapandemie verursachte Krise des Unternehmens beraten. Dabei soll es um Staatshilfen und andere Zukunftsoptionen für Deutschlands größte Fluggesellschaft gehen. Die Lufthansa verhandelt derzeit mit der deutschen Regierung über Staatshilfen. Mit der österreichischen Regierung verhandelt der Konzern über Hilfen für die Austrian Airlines (AUA). In einem am Sonntag bekannt gewordenen Brief des Vorstands an die Lufthansa-Mitarbeiter hieß es, die Gespräche mit der deutsche Regierung könnten voraussichtlich bald abgeschlossen werden.

10:05 Uhr: 571.477 Arbeitslose im April

Die Arbeitslosigkeit ist im April aufgrund der Coronakrise weiterhin extrem stark angestiegen und hat einen neuen historischen Höchststand erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer stieg im Vorjahresvergleich um 58,2 Prozent auf 571.477 Personen. Damit waren Ende April um 210.275 Personen mehr ohne Job als im April des Vorjahres. Auch gegenüber Ende März mit 562.522 von Arbeitslosigkeit Betroffenen gab es noch einen Anstieg. Die Arbeitslosenquote stieg um 5,5 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent.

09:54 Uhr: Geschäftslage in Autobranche schlecht wie nie

Die Geschäftslage in der deutschen Autobranche hat sich dem Ifo-Institut zufolge im April wegen der Coronapandemie so stark eingetrübt wie noch nie. Das Barometer brach auf minus 85,4 Punkte ein von minus 13,2 Punkten im März, wie die Münchner Forscher am Montag zu ihrer Unternehmensumfrage mitteilte. "Wir haben noch nie so schlechte Zahlen für diese Schlüsselbranche ermittelt", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. In der Finanzkrise war das Barometer im April 2009 auf minus 82,9 Punkte gefallen. Aussicht auf eine rasche Trendwende besteht nicht, dagegen spricht der Auftragsbestand: Dieses Barometer brach im April auf minus 76,7 Punkte ein von zuvor minus 10,1. Parallel dazu füllten sich die Lagerbestände deutlich, während die Kapazitätsauslastung mit 45 Prozent auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung fiel. Auch Produktions-, Export- und Geschäftserwartungen fielen düsterer aus.

09:21 Uhr: Milliarden-Finanzspritze an Air France genehmigt

Frankreich darf der Fluggesellschaft Air France in der Coronakrise mit sieben Milliarden Euro in Form von Kreditgarantien und eines Kredits als Anteilseigner helfen. Die EU-Kommission billigte die Liquiditätshilfen am Montag unter anderem mit dem Hinweis, dass ohne staatliche Unterstützung die Insolvenz der Airline drohen könnte. Frankreich habe nachgewiesen, dass alle anderen Möglichkeiten, Geld an den Finanzmärkten aufzunehmen, geprüft und ausgeschöpft worden seien. Genehmigt wurde zum einen eine staatliche Garantie von bis zu 90 Prozent für Darlehen von bis zu vier Mrd. Euro. Der nachrangige Kredit des französischen Staats als Anteilseigner sei nach den Regeln des EU-Vertrags gebilligt worden. Demnach ist Staatshilfe möglich, wenn sonst eine ernste Störung der gesamten Wirtschaft eines Mitgliedsstaats zu befürchten wäre, erklärte die EU-Kommission.

09:04 Uhr: Deutsche Industrie fordert verlässliche Vorgaben

Wenige Tage vor den neuen Bund-Länder-Beratungen hat der deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) einen verlässlichen Fahrplan für den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen verlangt. "Nach bald zwei Monaten Shutdown muss wirtschaftliche Tätigkeit wieder die Regel werden - und nicht Stillstand", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Süddeutschen Zeitung". Nötig seien "klare Kriterien und pragmatische Entscheidungen", gerade auch mit Blick auf den Gesundheitsschutz. "Jetzt kommt es vor allem darauf an, dass wir auf der Basis verlässlicher Daten und Termine agieren", sagte Schweitzer.

08:58 Uhr: Italiener beklagen steigende Lebensmittelpreise

Die Italiener beklagen steigende Lebensmittelpreise. Nach einer Phase mit Hamsterkäufen und größeren Lücken in den Regalen ist der Umsatz der Lebensmittelbranche weiterhin auf Wachstumskurs. Wegen komplizierterer Transporte und des Ausfalls von Erntehelfern steigen die Preise jedoch, vor allem bei Landwirtschaftsprodukten. Verbraucher müssen für viele frische Lebensmittel mehr bezahlen. Bei wichtigen Saisonkräften fürs Ernten und Pflanzen sei es zu Ausfällen gekommen, weil vor allem viele osteuropäische Arbeiter infolge der Coronaviruskrise nicht nach Italien einreisen konnten, berichtete der Landwirtschaftsverband Coldiretti. Auch die Transporte seien wegen der Vorsichtsmaßnahmen aufwendiger geworden. Laut dem Landwirtschaftsverband stiegen die Preise für Gemüseprodukte in den Supermärkten seit Mitte März um 24 Prozent. Bei Obst kam es einen Preisanstieg von 14 Prozent. Dabei nimmt die Nachfrage der Italiener nach Agrarprodukten zu, die sich in Zeiten des Coronavirus gesünder ernähren wollen.

08:08 Uhr: Ölpreise gefallen

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 26,21 US-Dollar (24,10 Euro). Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1,36 Dollar auf 18,42 Dollar nach. Händler verweisen auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China wegen der Coronakrise. Das habe Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Handelsstreits geweckt. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China zudem scharf für den Umgang mit der Coronakrise kritisiert. Ein erneuter Handelskonflikt könnte die Weltwirtschaft belasten und die Nachfrage nach Rohöl zusätzlich dämpfen.

08:00 Uhr: Harter Sparkurs bei Hapag-Lloyd

Die deutsche Reederei Hapag-Lloyd reagiert mit einem harten Sparprogramm auf die durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Turbulenzen im Seeverkehr. Ein kürzlich gestartetes Programm solle die Kosten kurzfristig um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag reduzieren, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen, der "Frankfurter Allgemeiner Zeitung". "Wir durchforsten unsere gesamte Kostenstruktur und schnüren ein großes Paket, um unsere Ausgaben zu senken und die Liquidität zu sichern." Im Fokus stehe vor allem die Flotte, die deutlich angepasst werde, schreibt die "FAZ". So reduziere Hapag-Lloyd seine Kapazität auf einigen wichtigen Routen, etwa zwischen Asien und Europa, um bis zu 20 Prozent.

06:15 Uhr: Gemeinnützige stellten fast 17.000 Wohnungen fertig

Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) in Österreich haben voriges Jahr 16.970 Wohnungen fertiggestellt, fast 10 Prozent mehr als im Jahr davor. Heuer gab es durch die Coronakrise nur einen kleinen Rückschlag von rund einem Monat, weil die Baustellen für zwei bis sechs Wochen stillgestanden seien, sagte GBV-Obmann Bernd Rießland im APA-Gespräch. Die im Schnitt einmonatige Bauverzögerung sei "2020 nicht mehr aufholbar". Nach der Wiederaufnahme der Bautätigkeit hoffe man nun, dass ab Mai auch wieder die Einreise der so wichtigen Bauarbeiter aus Polen nach Österreich wieder möglich sein sollte. Etwas abgemildert werde der Rückstand dadurch, dass die Bautätigkeit auch der Gemeinnützigen vom warmen Winter 2019/20 profitiert habe. So hoffe man, heuer an das Bauvolumen von 2019 anknüpfen zu können, an sich wäre es 2020 höher gewesen, so Rießland.

06:01 Uhr: Bundesrat: SPÖ befragt Aschbacher dringlich

Die Rekord-Arbeitslosigkeit durch die Coronakrise ist für die SPÖ Anlass, im heutigen Bundesrat eine "Dringliche Anfrage" an Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) zu stellen. In der Begründung der von Fraktionschefin Korinna Schumann und Ex-AK-Präsident Rudolf Kaske gezeichneten Initiative wird der Regierung vorgeworfen, die Betroffenen in Unsicherheit zu belassen. Armut sei Sprengstoff für das soziale Gefüge, für Zusammenhalt und Solidarität, alleine aus diesem Grund sei alles zu tun, um das Abrutschen in Armut zu verhindern, schreiben die roten Bundesräte. Als Maßnahmen erwarten sie etwa die Erhöhung des Arbeitslosengelds von 55 auf 70 Prozent Nettoersatzrate sowie Überbrückungshilfen für besonders betroffene Gruppen, wie Alleinerzieherinnen und geringfügig Beschäftigte.