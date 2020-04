Friauls Präsident Fedriga"Das Essen wird zum Strand serviert"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Regionspräsident Massimiliano Fedriga erhofft für Friaul Adria-Urlaub ab Ende Mai. Doch das scheint aus derzeitiger Sicht kaum möglich. Plexiglas am Strand sei Unsinn, betont er.

© Tognoni

Herr Regionspräsident, das Wichtigste vorab: Wie geht es Ihren Landsleuten?

MASSIMILIANO FEDRIGA: Friaul-Julisch Venetien ist die Region mit der besten Entwicklung in Norditalien und einer der besten ganz Italiens. Wir haben sehr schnell gehandelt, das Coronavirus in unserer Region in Grenzen zu halten. Nach bisher 60.940 Tests haben wir aktuell nur 13 Intensivpatienten und 130 Spitalspatienten. Von 2977 Infektionsfällen seit Beginn sind 1448 wieder gesund. Italien hat hohe Zahlen, weil jeder positiv Getestete mit der ganzen Familie isoliert wird.