Der deutsche Autozulieferer bereitet Produktionsaufnahme in 70 europäischen Werken vor. Kärntner Mahle Filterwerk nimmt mit rund 1800 Mitarbeitern in Kurzarbeit den Betrieb schrittweise wieder auf.

Mahle entwickelte in St. Michael Prototyp und Serienproduktion für Masken für die Mitarbeiter © KK/Mahle

Der Mahle-Konzern nimmt wieder Fahrt auf und bereitet den Betrieb in seinen europäischen Werken vor. An 70 europäischen Standorten hatte der Autozulieferkonzern zum 25. März die Betriebe stillgelegt und damit mit drastischen Maßnahmen auf den Produktionsstillstand in der Automobilidustrie reagiert. Nun werden die Werke wieder hochgefahren, auch im Mahle-Filterwerk in St. Michael/Smihel laufen die Arbeitsprozesse für rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder an.