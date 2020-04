Facebook

GERMANY-AUTOMOBILE-COMPANY-VOLKSWAGEN © (c) APA/AFP/RONNY HARTMANN (RONNY HARTMANN)

Die wirtschaftliche Lage am Donnerstag, 23.4.

06:00 Uhr: Wifo blickt in die Zukunft

Der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt, und der Prognoseverantwortliche Josef Baumgartner präsentieren heute ein Update der mittelfristigen Prognose der österreichischen Wirtschaft 2020 bis 2024 im Zeichen der Corona-Krise.

05:50 Uhr: VW-Produktionsstart in Zwickau

Volkswagen will seine Autoproduktion in Deutschland nach einer mehrwöchigen Pause wegen der Coronapandemie schrittweise wieder aufnehmen. Das Fahrzeugwerk in Zwickau wird heute seine Produktion wieder hochfahren. In Zwickau wird das Elektrofahrzeug ID.3 hergestellt. Dabei handelt es sich um den ersten Produktionsanlauf bei VW in Deutschland nach der Lockerung der Coronaschutzmaßnahmen. Am selben Tag nimmt demnach im Motorenwerk Chemnitz die erste von sieben Schichten ihre Arbeit wieder auf. Ab Montag solle dann im Zwickauer Werk die Fertigung des Golf Variant und in der "Gläsernen Manufaktur" in Dresden die Produktion des e-Golf wieder anfahren. Der Konzern hat strenge Hygiene- und Abstandsregeln angekündigt.

05:20 Uhr: EU-Gipfel im Zeichen des Hilfspakets für die Wirtschaft

Die Staats- und Regierungschefs der EU, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), beraten am heutigen Donnerstag (15.00 Uhr) bei einem Videogipfel über einen Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. EU-Ratschef Charles Michel will am Donnerstag vorschlagen, die EU-Kommission mit der Ausarbeitung eines detaillierten Plans für den Fonds zu beauftragen. Zugleich wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs ein bereits von den Finanzministern ausgehandeltes Hilfspaket im Umfang von 540 Milliarden Euro zur Unterstützung von Arbeitsplätzen, Firmen und verschuldeten Staaten billigen. Es ist bereits der vierte EU-Videogipfel seit Beginn der Corona-Krise.

05:00 Uhr: Gespräche über Erleichterungen bei Härtefallfonds



Seit Anfang der Woche läuft die Antragsfrist für Zuschüsse aus der zweiten Tranche des Corona-Härtefallfonds für Kleinstunternehmer. Mit dem Geld - bis zu 6.000 Euro auf drei Monate - sollen Einkommensverluste abgefangen werden. Der Kreis der Anspruchsberechtigten könnte nun nochmals erweitert, das System weniger kompliziert werden. Verhandlungen sind angelaufen. In der Wirtschaftskammer wurde auf APA-Anfrage bestätigt, dass eines der Themen eine flexiblere Handhabung beim so genannten Betrachtungszeitraum sein kann.