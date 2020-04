Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© (c) Andreas Höcher

Es ist ein bemerkenswerter steirischer Brückenschlag: Das südsteirische Spezialitätengeschäft Kreisler mit Sitz in St. Veit hat ein innovatives System für das kontaktlose Einkaufen aufgebaut. Das technologische Herz dieses – nach eigenen Angaben – ersten digitalen Retail-Shops für regionale Produkte kommt von der Knapp AG, Intralogistikspezialist aus Hart bei Graz. Dimension und Innovationsgrad sind beachtlich: Den Kern bildet ein Roboter, der im Kühlhaus der Firma Kreisler regionale Produkte ein- und auslagert. Die Anlage erstreckt sich auf eine Länge von gut 20 Metern und bietet eine Kapazität für mehr als 6000 Produkte. Konkret basiert die Knapp-Lösung namens „Project RetailCX“, ein konfigurierbares Store-System, auf einem Kommissionierroboter, interaktiven Bildschirmen und einem Regalsystem. Und so funktioniert der digitale Einkauf für den Kunden: Die Bestellung erfolgt an vier einfach zu bedienenden Terminals, bezahlt wird kontaktlos, wahlweise mit Bargeld oder mit Karte.