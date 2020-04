Facebook

1. Es vergeht keine Woche, in der nicht Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft angekündigt werden. Wie viel Geld ist bisher tatsächlich geflossen?

Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck haben gerade eine Zwischenbilanz über die bisherigen Staatshilfen für Unternehmen gezogen. „Nach einem Monat sind bereits Soforthilfen und Liquidität in der Höhe von 5,7 Milliarden Euro finanziert worden.“ Rechne man noch die Kurzarbeit hinzu, seien es mittlerweile über zehn Milliarden Euro, so Blümel. Es gebe Steuerstundungen im Ausmaß von rund vier Milliarden Euro und vom Härtefallfonds seien in der ersten Phase 121 Millionen Euro über die Wirtschaftskammer ausbezahlt worden, bei 144.000 Anträgen.