© Andrey - stock.adobe.com

Mitte Mai könnten, so der Plan der Regierung, Gastronomiebetriebe wieder zu öffnen. Wie die Lockerung des Shutdowns mit der Eindämmung des Coronavirus vereinbar wäre, ist derzeit Gegenstand von Verhandlungen. Bundeskanzler Sebastian Kurz brachte in einem Interview mit CNN das verpflichtende Tragen von Schutzmasken in der Gastronomie als Möglichkeit ins Spiel. Um später zu präzisieren: Diese Maßnahme sollte für das Personal und nicht für die Gäste gelten. Eine Testung aller Mitarbeiter in der Gastronomie sei hingegen nicht geplant.