Die wirtschaftliche Lage am Montag

10.30 Uhr: Ferrari produziert Komponenten für Beatmungsgeräte

Der Formel-1-Rennstall Ferrari hat Teile seiner Produktion umgestellt, um Italien bei der Herstellung von Beatmungsgeräten zu unterstützen. Die Komponenten, die in Maranello produziert werden, sollen dem italienischen Zivilschutz geliefert werden. Dieser werde die Teile anschließend an die italienischen Krankenhäuser mit COVID-19-Erkrankten weiter verteilen.

Ferrari produziert Teile für Beatmungsgeräte Foto © Ferrari/KK

09:55 Uhr: Fahrzeughandel fordert eine Ökoprämie

Damit die Binnennachfrage in bzw. nach der Coronakrise angekurbelt wird, fordert der Autohandel in Österreich eine Ökoprämie analog jener, die es nach der Finanzkrise 2008 gegeben hat. Burkhard Ernst, Obmann des Wiener Fahrzeughandels: „Wir sollten diese Krise nutzen, um die Ökobilanz der Fahrzeugflotte in Österreich zu verbessern.“ Entscheiden sich Konsumenten für ein Neufahrzeug und lassen gleichzeitig ihren alten Pkw (Abgasklassen Euro 0 bis 2) verschrotten, sollten sie einen Bonus in der Höhe von 1500 Euro erhalten. Für E-Autos und Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antriebsmotor plädiert Ernst für eine Prämie in Höhe von 3000 Euro. „Von einer Ökoprämie profitieren Wirtschaft, Konsumenten und die Umwelt. Diese Win-win-Situation sollte die Bundesregierung daher zügig ermöglichen.“

09:50 Uhr: Maskenpflicht an Bord?

Beim Wiederanlaufen des Flugbetriebs könnten Passagiere zum Tragen von Schutzmasken verpflichtet werden. Ein entsprechender Vorschlag für die Zeit vom Boarding über den gesamten Flug bis nach dem Verlassen des Flugzeugs findet sich in einem Konzeptpapier der deutschen Luftfahrtbranche. In dem Papier nicht enthalten ist hingegen der jüngste Vorschlag des Easyjet-Chefs Johan Lundgren, in den Dreierreihen den jeweiligen Mittelsitz freizulassen.

09:45 Uhr: Zweite Phase des Härtefallfonds (HFF) startet

Heute, Montag, startet die zweite Phase des Härtefallfonds (HFF) für Selbstständige. Der Förderzuschuss beträgt maximal 2000 Euro für einen Zeitraum, der einem Monat entspricht. Es gibt drei festgelegte Betrachtungszeiträume, daher beträgt die Förderung insgesamt maximal 6000 Euro. Die Beantragung und Auszahlung der Förderung erfolgt im Nachhinein, das heißt, nach Ablauf des jeweiligen Betrachtungszeitraumes.

09:30 Uhr: China will "Negativliste" kürzen

China will die Beschränkungen für ausländische Investoren lockern. Eine bisher geltende "Negativliste" solle gekürzt werden, kündigte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Montag in Peking an. Stattdessen solle ein "Förderkatalog" erstellt werden, um ausländische Investitionen zu erweitern und den Firmen mehr Steuervorteile zu verschaffen. Die chinesische Konjunktur steht wegen der Coronakrise unter Druck. Ihr droht in diesem Jahr das schwächste Wachstum seit dem Ende der Kulturrevolution 1976: Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt ein Plus von nur 1,2 Prozent voraus.

08:55 Uhr: Ray-Ban kürzt Manager-Gehälter

Der italienisch-französische Großkonzern EssilorLuxottica, weltweit für seine Kernmarke Ray-Ban bekannt und der weltweit größte Brillenhersteller, kürzt die Gehälter seiner Manager. Die Gehälter der Aufsichtsratsmitglieder wurden um 50 Prozent gekürzt, teilt das Unternehmen mit. Für das Jahr 2019 wird die Firma keine Dividende ausschütten.

08:02 Uhr: Sammelverfahren für geschädigte Unternehmer

Auf www.coronaklage.at tun sich durch die Coronakrise geschädigte Unternehmer zusammen, die ein Sammelverfahren vorbereiten. Der Hintergrund: Sie wollen eine Entschädigung nach dem Epidemiegesetz. Dieses legt fest, dass der Verdienstentgang für den Zeitraum des Betretungsverbotes bzw. der Betriebsschließung von der Republik Österreich aus dem Bundesschatz zu bestreiten ist.

Foto © Freepik Lincense/KK

04.32 Ölpreis sackt erneut ab

Trotz der von den größten Ölförderländern vereinbarten drastischen Produktionsdrosselung ist der Ölpreis erneut dramatisch abgestürzt. Angesichts der geringen Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie sank im frühen Handel am Montag in Asien der Preis für ein Barrel der US-Referenzsorte WTI um etwa 19 Prozent auf 14,84 Dollar - der niedrigste Stand seit zwei Jahrzehnten. Ein Barrel entspricht 159 Litern.