Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus.

Anfragesturm und viele Buchungen österreichischer Gäste für Sommerurlaub in Kärnten, besonders Seen im Zentralraum.

"Im Tag haben wir 500, 600 Urlauberanfragen allein in der Kärnten Werbung. Die Beherbergungsbetriebe berichten von einem Ansturm österreichischer Gäste, die für den Sommer buchen wollen“, sieht KW-Geschäftsführer Christian Kresse eine Österreicher-Welle auf Kärnten zukommen. Wegen Corona-geschlossener Grenzen sei „statt Adria und Costa del Sol Kärnten mit Baden, Biken, Wandern und Kulinarik gefragt, von Seehotels bis Urlaub am Bauernhof. Sogar Gruppenreisen, die Tennis- oder Jugendcamps in Mallorca oder Kroatien planten, wollen nach Kärnten.“ Laut Kresse wünschen viele Gäste „geschlossene Einheiten wie Appartments, Ferienhäuser, Campinghäuser“.