Zahlreiche Geschäfte öffnen wieder

608.000 auf Kurzarbeit

Chinas Wirtschaft robuster als erwartet

Uniqa muss Dividende kürzen

Regierung appelliert, mit Einkäufen noch zu warten

Links zum Thema #regionalkaufen – regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice

Aktuelle Entwicklungen

14:25 Uhr: Nach einer mehrstündigen Unterbrechung ist der Handel an der Wiener Börse am Dienstagnachmittag wieder aufgenommen worden. Der Serviceprovider habe die technische Störung beim Handelssystem Xetra T7 behoben, teilte die Wiener Börse mit.

13:45 Uhr: Die teilweise Öffnung des Handels - unter anderem bei den Baumärkten - sorgte nicht nur für großen Kundenandrang, sondern auch für erneute Rufe nach mehr Gerechtigkeit beim Wieder-Hochfahren. Denn nicht alle Händler, die im Zuge der Corona-Krise für vier Wochen schließen mussten, durften heute wieder aufsperren. Zudem wurden erneut Unklarheiten bei den Regeln moniert.

13:25 Uhr: Beim UNIQA-Versicherungskonzern wirft die Corona-Krise die Ergebnis-Pläne für das heurige Jahr über den Haufen. Im ersten Quartal wird man aufgrund der unter Druck stehenden Kapitalveranlagungen ein negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe hinnehmen müssen, und auch für das Gesamtjahr wird fürs EGT ein Minus nicht ausgeschlossen. Die für 2019 bereits beschlossene Dividende - es sollte die achte Erhöhung in Folge sein - soll auf ein Drittel reduziert werden.

13:20 Uhr: Audi fährt seine in der Coronakrise gestoppte Produktion langsam wieder hoch und beginnt damit im ungarischen Werk Györ. Dort ist seit Dienstag eine erste Linie zur Motorenmontage mit rund 100 Mitarbeitern geöffnet, wie das deutsche Unternehmen auf Nachfrage mitteilte. Sie werde allerdings nur in einer anstatt der üblichen drei Schichten betrieben.

13:00 Uhr: Die Regierung hat angesichts des starken Andrangs bei den seit Dienstag wieder geöffneten Baumärkten die Bevölkerung ersucht, nicht gleich am ersten Tag die Geschäfte zu stürmen. "Die Baumärkte bleiben offen. Man muss nicht alles heute besorgen", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag.

12:45 Uhr: Der oberösterreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer hat einen auf einem Feuerwehrhelm basierenden Gesichtsschutz entwickelt, der Menschen mit viel sozialem Kontakt in Coronazeiten helfen soll sich zu schützen. Allerdings: Das ab 20. April um 20 Euro netto erhältliche Teil sei "keine persönliche Schutzausrüstung", die "Verwendung erfolgt in ausschließlicher Verantwortung der Träger", wird betont.

12:10 Uhr: Die angeschlagene deutsche Fluggesellschaft Condor wird nach der Übernahmeabsage der polnischen Airline LOT womöglich bald von einem staatlich bestimmten Treuhänder geführt. Eine Condor-Sprecherin bezeichnete am Dienstag eine solche Eigentümerstruktur als "gar nicht so unwahrscheinliches Szenario". Das Unternehmen sei auf die geplatzte Fusion mit LOT "nicht ganz unvorbereitet" und "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit der deutschen Regierung, allerdings noch ohne Ergebnis.

11:45 Uhr: Eine technische Störung hat den Handel an der Wiener Börse am Dienstagvormittag lahmgelegt. Das Problem liege beim Handelssystem Xetra T7 und es werde mit Hochdruck an der Behebung gearbeitet, erklärte eine Sprecherin der Wiener Börse auf APA-Anfrage. Wie lange die Störung noch dauern werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abzuschätzen.

11:00 Uhr: Das Finanzministerium erlässt vorübergehend die Umsatzsteuer auf Atemschutzmasken. Normalerweise wären diese mit 20 Prozent besteuert, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Ministerium. Die Umsatzsteuerbefreiung gelte für "Lieferungen und die innergemeinschaftlichen Erwerbe von Schutzmasken," die nach dem 13. April und vor dem 1. August getätigt werden, hieß es aus dem Ministerium.

10:10 Uhr: Mehrere europäische Länder wollen mit Schuldenerleichterungen Arbeitsplätze in der Schifffahrtsbranche sichern. "Wir sorgen für eine Liquiditätsentlastung bei den Kreuzfahrt-Reedereien und stabilisieren damit in der aktuellen Krisensituation die langjährigen Geschäftsbeziehungen der europäischen Werften", sagte der maritime Koordinator der deutschen Regierung, Norbert Brackmann, am Dienstag.

09:45 Uhr: Die französische Wirtschaft schrumpft nach Prognose von Finanzminister Bruno Le Maire wegen der Corona-Krise stärker als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um acht Prozent fallen, sagte der Politiker am Dienstag dem Sender BFM TV. Bisher war von einem Minus um sechs Prozent ausgegangen worden.

09:15 Uhr: Die Wiener Börse hat am Dienstag fester eröffnet. Der Leitindex ATX stieg gegen 9.15 Uhr um 1,25 Prozent auf 2.211,38 Punkte. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls freundlich. Etwas Unterstützung lieferten Daten zum chinesischen Außenhandel, die weniger schlecht ausgefallen waren als angesichts der Corona-Pandemie befürchtet worden war.

09:00 Uhr: Der Rückgang der chinesischen Exporte hat sich im März inmitten der Corona-Pandemie überraschend stark verlangsamt. Die Ausfuhren fielen um 6,6 Prozent zum Vorjahresmonat, wie die Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen mehr als doppelt so starken Einbruch erwartet, nachdem es im Jänner/Februar ein Minus von 17,2 Prozent gegeben hatte.

08:35 Uhr: Die Zahl der Passagiere ist am Flughafen Wien wegen der Coronavirus-Pandemie um knapp zwei Drittel eingebrochen. Im März sind um 65,8 Prozent weniger Fluggäste in Wien-Schwechat gestartet oder gelandet. Seit Ende Februar ist die Krise für den größten heimischen Airport spürbar. Im April dürfte sich der Abwärtstrend nochmals verstärken. Die außertourlichen Rückholflüge sind bereits abgeschlossen.

07:45 Uhr: Heute öffnen zahlreiche Geschäfte wieder. Konkret dürfen alle Läden aufsperren, die weniger als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Auch Baumärkte dürfen wieder aufmachen.

07:00 Uhr: Der Run auf die Kurzarbeit hält in Österreich wegen der Corona-Krise unvermindert an. Mittlerweile sind für die Arbeitsplätze von 608.607 Menschen entsprechende Anträge gestellt worden, um gut 200.000 mehr als Anfang voriger Woche. Deshalb werden die Mittel für die Kurzarbeits-Unterstützungen ein weiteres Mal aufgestockt, von drei auf fünf Milliarden Euro, erfuhr die APA aus dem Arbeitsministerium.

05:15 Uhr: Um die gesamteuropäische Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln, hat EU-Komissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis einen europäischen Wiederaufbaufonds in Billionenhöhe in Aussicht gestellt. Der Fonds könne mit Anleihen finanziert werden, die mit einer Bürgschaft der EU-Mitgliedstaaten unterlegt würden, sagte Dombrovskis dem Handelsblatt vom Dienstag. Im Gespräch sei eine Größenordnung von bis zu 1,5 Billionen Euro.

00:45 Uhr: Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat angesichts der Corona-Krise sofortige Schuldenerleichterungen für 25 Entwicklungsstaaten verkündet. Wie IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Montag mitteilte, gewährt der IWF armen Staaten für einen Zeitraum von sechs Monaten Notkredite, um sie im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

00:00 Uhr: Die von führenden Ölproduzenten vereinbarte Rekord-Förderkürzung hat an den Märkten zunächst keine klar erkennbare Wirkung entfaltet. Eine eindeutige Tendenz blieb am Montag aus, da der preissteigernde Impuls der Angebots-Verknappung von wachsenden Sorgen über einen durch die Corona-Pandemie ausgelösten Nachfrage-Einbruch überschattet wurde. Die Ölpreise gingen auf Berg- und Talfahrt.