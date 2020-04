"2 Minuten 2 Millionen" Steirisches Schoko-Christkind bei Start-up-Show im Rampenlicht

Facebook

Am Dienstag steht der Fernsehabend auf Puls4 wieder im Zeichen innovativer Geschäftsideen. Bei der Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen", die zuletzt neue Rekordeinschaltquoten verbuchen konnte, steht auch ein ganz besonders Produkt aus der Steiermark im Rampenlicht: Das Schoko-Christkind aus Puch (Bezirk Weiz): Wolfgang Mitterbäck präsentiert eine Idee, die er in den vergangenen Jahren zur Marktreife gebracht hat.