Hage und MedUni Graz Know-how aus Obdach: Beatmungsgerät in Rekordzeit entwickelt

Innerhalb von zwei Wochen haben Spezialisten von Hage in Obdach in Zusammenarbeit mit der Med Uni Graz ein druckkontrolliertes Beatmungsgerät entwickelt.

Produktion könnte sofort starten: Stefan Hampel, Peter Freigassner © HAGE

Zwei Wochen lang wurde in Obdach durchgehend gearbeitet – bis tief in die Nacht und auch am Wochenende. Der Einsatz hat sich gelohnt: „Es ist uns gelungen, binnen 14 Tagen ein druckkontrolliertes Beatmungsgerät von null auf zu entwickeln, von der Hardware bis zur Software“, betont Stefan Hampel. Mit seinem Bruder Florian, Peter Freigassner vom Hightech-Familienunternehmen Hage Sondermaschinenbau und in enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz um Professorin Ute Schäfer und Marcell Krall wurde das Projekt realisiert.