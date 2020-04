Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Die Pleite der Systemgastronomiekette Vapiano in Deutschland hat nun auch Vapiano Österreich mit 15 der 17 Lokale in verschiedenen Bundesländern mitgerissen. Am Donnerstag musste beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren beantragt werden. „Dies geschieht als direkte Konsequenz aus dem Insolvenzverfahren von Vapiano Deutschland und ist nicht durch die österreichische Organisation verursacht“, hieß es in einer Mitteilung durch eine pr-Agentur. Ohne Details zur Insolvenz wurde mitgeteilt, dass Vapiano das „innovative fresh casual dining Konzept“ mit der Sanierung auch zukünftig in „kosmopolitischem Ambiente“ anbieten wolle.