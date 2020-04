Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Opec+ drosselt Öl-Produktion

drosselt Öl-Produktion Öffnungszeiten bleiben beschränkt

bleiben beschränkt Autobranche vor massiven Einbruch

vor massiven Einbruch Trump will Airlines retten

Und vieles mehr...

Links zum Thema #regionalkaufen – regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice

Die aktuellen Entwicklungen

08:30 Uhr: Die deutsche Regierung rechnet nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Focus" damit, dass hunderte bedrohte Unternehmen in Deutschland den Staat um eine zeitlich begrenzte Beteiligung bitten werden. Allein aufgrund der zahlreichen aktuellen Voranfragen lasse sich auf eine hohe Zahl schließen, zitiert das Magazin in seiner neuesten Ausgabe aus Kreisen der Bundesregierung.

08:00 Uhr: Das Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einem "nie dagewesenen Umsatz- und Gewinneinbruch" in der Autobranche. "Die Autoindustrie wird tief in die roten Zahlen rutschen", erwartet Constantin M. Gall, der bei EY den Bereich Automotive & Transportation leitet.

Weitere Informationen

05:30 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, dass seine Regierung am Osterwochenende einen Rettungsplan für die durch die Coronakrise in schwere Nöte gestürzten Fluglinien präsentieren könnte. Es werde ein "sehr akzeptables" und "sehr großes" Hilfspaket sein, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Details nannte er nicht.

Weitere Informationen

5:00 Uhr: Die Preise für Haushaltsenergie waren im Februar um 1,5 Prozent höher als im Jahr davor. Im Vergleich zum Jänner 2020 sanken die Haushaltsenergiepreise um 1,8 Prozent, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur veröffentlichten Energiepreisindex hervor. Direkte Auswirkungen der Corona-Krise und des Erdölpreiskampfes zeigten sich in den Energiepreisen erst im März.

00:30 Uhr: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in der Nacht auf Freitag die erwartete Verordnung zum langsamen Hochfahren des Handels kundgemacht. Damit dürfen (mit Distanzvorschrift und Masken) ab 14. April Baumärkte, Pfandleihen, Edelmetallhandel und sonstige Geschäfte mit maximal 400 m2 wieder aufsperren. Die Öffnungszeit bleibt (für alle) mit 7.40 bis 19.00 Uhr beschränkt, Einkaufszentren bleiben zu.

Weitere Informationen

00:15 Uhr: Die Staatengruppe OPEC+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Staaten wie Russland gehören, vereinbarten eine Kürzung der Tagesproduktion um zehn Millionen Barrel (je 159 Liter), wie aus einer Mitteilung des Verbunds am Donnerstag hervorgeht. Dies entspricht etwa zehn Prozent des weltweiten Angebots.

00:00 Uhr: Die EU-Finanzminister haben sich auf Hilfen in der Coronakrise von einer halben Billion Euro geeinigt. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Donnerstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer "ausgezeichneten Vereinbarung" beim Vorgehen gegen die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Weitere Informationen