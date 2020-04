Facebook

© APA/HELMUT FOHRINGER

Nach zweitägigem Streit um Milliardenhilfe durch Corona-Bonds, für die alle EU-Staaten gemeinsam geradestehen müssten, geht am Donnerstag ab 17 Uhr in Brüssel das Ringen der EU-Finanzminister weiter. „In vielen Bereichen haben wir uns bereits geeinigt. Der überwiegende Großteil der zu besprechenden Punkte konnte bereits außer Streit gestellt werden, was ein großer Schritt ist“, so Finanzminister Gernot Blümel im Vorfeld der heutigen Verhandlung der Eurogruppe.