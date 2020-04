Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gastro-Obmann Klaus Friedl © (c) Jürgen Fuchs (FUCHS Juergen)

Seit wenigen Tagen dürfen in heimischen Gastronomiebetriebe wieder Speisen vorbestellt und abgeholt werden. "Diese Änderung der Covid-19 Maßnahmenverordnung bringt eine große Erleichterung für Gastronomiebetriebe, die von den verfügten Maßnahmen besonders hart betroffen sind", betont Klaus Friedl, steirischer Gastronomie-Obmann in der Wirtschaftskammer. "Die Versorgung der Bevölkerung mit frisch gekochtem Essen ist nicht nur ein wichtiges, verbleibendes Standbein für die Gastwirte, sondern vor allem auch ein Dienst an der Allgemeinheit."