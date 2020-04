Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Finanzminister Gernot Blümel kündigt nach grünem Licht der EU-Kommission noch für diese Woche 100-Prozent-Garantien des Staates für Sofortkredite für Unternehmen bis 500.000 Euro an.

© APA/GEORG HOCHMUTH

"Wir haben von europäischer Ebene die Möglichkeit erhalten, 100-prozentige Garantien an KMU zu geben, um die Liquidität zu erhalten. Wir hoffen, dass wir damit diese Woche starten können", erklärte Finanzminister Gernot Blümel Dienstag Mittag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Die Höhe der Garantien, die bei der neuen Finanzierungsagentur COFAG-Covid-19 zu beantragen seien, reiche bis zu maximal 10 Prozent des Umsatzes oder 500.000 Euro, und sei an strenge Bedingungen geknüpft wie Unterlassung von Dividenden-Ausschüttung.