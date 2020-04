Facebook

Links zum Thema #regionalkaufen – regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice

Die wirtschaftliche Lage am Montag

12:52 Uhr: Buchmüller: "Licht am Ende des Tunnels"

„Das ist für den Handel, der aufgrund des Coronavirus' heruntergefahren wurde, ein Licht am Ende des Tunnels“, zeigt sich Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, über die neue Regelung, bestimmte Geschäfte nach Ostern bzw. ab Anfang Mai wieder aufzusperren zu können, erfreut. "Auch kann dadurch der Kaufkraftabfluss in Richtung internationaler Online-Giganten etwas gestoppt werden."

12:20 Uhr: Hohe Umsatzausfälle bei Bierbrauern erwartet



Bei Österreichs Bierbrauern ist wegen der Coronavirus-Krise und der damit einhergehenden Lokalschließungen mit hohen Umsatzausfällen zu rechnen. "Der Totalausfall der Gastronomie trifft die Brauereien hart," sagt Jutta Kaufmann-Kerschbaum, Geschäftsführerin des Brauereiverbandes Österreich. Der Umsatz dürfte im Schnitt um 50 Prozent.

12:15 Uhr: Schmelzender Oster-Schoko-Umsatz

Während die großen Schweizer Schokoladenfabriken ihre Produkte für Ostern schon vor der Krise fertigstellen konnten, wird den kleinen Schokoladenherstellern das Ostergeschäft erschwert. Vor allem das Einhalten der Hygienevorschriften ist für kleine Betriebe schwierig. "Dieses Jahr können wir noch ein Drittel der sonst üblichen Menge an Osterschokolade absetzen", sagt etwa Matthias Bachmann, Chef der Confiserie Bachmann in Luzern.

11.30: Restaurants und Hotels bis Mitte Mai geschlossen



Restaurants, Hotels und Schulen werden - Stand jetzt - bis Mitte Mai im wesentlichen geschlossen bleiben.

11.20 Uhr: Kurzarbeit wirkt

Laut einer Studie aus Deutschland kann Kurzarbeit den Wirtschaftseinbruch fast halbieren

10:00 Uhr: Ab heute nur noch "maskiert" einkaufen

Nun ist es so weit: Mit Stichtag 6. April müssen Kunden in Österreich beim Betreten von Supermärkten und Drogerien eine Gesichtsmaske tragen. Das sieht der COVID-19-Erlass der Regierung vor. In den Geschäften von Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) wird dafür pro Stück ein Euro verlangt, wie der Konzern am Montag bekanntgab. Bei Spar, Hofer und Lidl sind die Masken weiterhin gratis. Geschäfte, deren Kundenbereich kleiner als 400 Quadratmeter ist, sind laut Erlass des Gesundheitsministeriums vom vergangenen Dienstag von der Maskenpflicht ausgenommen. Dort gelten weiter nur die bisherigen Hygienevorschriften in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, etwa das Einhalten des Ein-Meter-Abstands.



09:20 Uhr: BMW-Verkäufe brechen ein

BMW hat von Jänner bis Ende März 20,6 Prozent weniger Autos verkauft als im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Die Corona-Pandemie habe im Februar den Absatz in China einbrechen lassen, im März seien die Folgen in Europa und den USA deutlich spürbar, teilt das Unternehmen am Montag in München mit.

08:45 Uhr: In Deutschland wird Biersteuer gestundet

Die Stundung der Biersteuer soll deutschen Brauereien in der Corona-Krise einen größeren finanziellen Spielraum verschaffen. Die Österreichische Biersteuer ist höher als deutsche.

08:18 Uhr: China braucht mehr Rohstoffe

Die Rohstoffgroßmacht China könnte wegen neuer politischer Vorgaben und der Folgen der Corona-Krise künftig deutlich geringere Mengen nach Europa liefern. Die aktuelle Strategie Pekings berge das Risiko, dass "kritische Rohstoffe verstärkt für die eigene industrielle Fertigung eingesetzt werden, um höherwertige Produkte herstellen zu können". Eine mögliche Folge wäre eine Beeinträchtigung der Rohstoffversorgung für die europäischen Industrien und ein intensiverer Wettbewerb in der Herstellung von höherwertigen Materialien und Industriegütern.

08:15 Uhr: Apple entwickelt Gesichtsschutz

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie produziert der US-Computerhersteller Apple jetzt gemeinsam mit Zulieferern Gesichtsschutz für medizinisches Personal. Das teilte Apple-Chef Tim Cook auf Twitter mit. Die erste Lieferung sei vergangene Woche an ein Krankenhaus in den USA gegangen, und das Feedback der Ärzte sei sehr positiv gewesen.

07:47 Uhr: Ölpreise gefallen - OPEC-Treffen verschoben

Die Ölpreise sind am Montag angesichts eines Dämpfers für die Hoffnung auf ein Ende des Preiskriegs führender Ölstaaten gefallen. Ein für Montag geplantes Treffen von Ölförderländer, die sich in der sogenannten "OPEC+" zusammengeschlossen haben, wurde auf Donnerstag verschoben.

07:00 Uhr: Gelder für Kurzarbeit aufgestockt

Wegen des hohen Bedarfs an Mitteln für Kurzarbeits-Unterstützungen in der Corona-Krise stockt die Regierung die dafür vorgesehenen Mittel von einer auf drei Milliarden Euro auf. Das werden Finanzminister Gernot Blümel und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) per Verordnung veranlassen.

.