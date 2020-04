Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© APA/HERBERT P. OCZERET

"Ich wage die Prognose, dass Österreich die Corona-Krise besser schaffen wird, als andere Länder", erklärte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Sonntag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Die Maßnahmen der Bundesregierung sowohl gegen die Ausbreitung des Coronavirus als auch zur Unterstützung der Wirtschaft würden dazu beitragen, dass ein "rot-weiß-rotes Comeback" gelingen würde. "Wenn es uns gelingt, im zweiten Quartal Schritt für Schritt hochzufahren, können wir uns im dritten Quartal vielleicht in eine großflächige Normalisierung bewegen."