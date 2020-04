Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© APA/ROBERT JÄGER

Ein Lichtstrahl am Horizont, ein wichtiges Signal, ein Zeichen zur Normalisierung.“ Als hätte exponentiell anwachsende Hoffnungslosigkeit einen Peak überschritten, reagierten gestern Wirtschaftsvertreter erleichtert, als wäre bereits die Öffnung Zehntausender Betriebe verkündet worden. In der Corona-Tristesse löste allein Vizekanzler Werner Koglers Aviso, die Regierung werde am Montag Fahrpläne für langsames Herauffahren der Betriebe verraten, Aufatmen aus.