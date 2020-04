Facebook

Symbolbild

Speisen dürfen aus Lokalen abgeholt werden

dürfen aus Lokalen abgeholt werden Grazer arbeiten an schneller Medikamenten-Produktion

Lieferprobleme bei Goldmünzen und -barren

und -barren USA zahlt für Nicht-Versicherte

Nothilfefonds nur bei Dividendenverzicht

Und vieles mehr...

https://interaktiv.kleinezeitung.at/regionalkaufen/

Die wirtschaftliche Lage am Freitag

14:00 Uhr: Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag im Mittagshandel mit Verlusten präsentiert. Der Leitindex für die Eurozone, Euro-Stoxx-50, stand gegen 13.15 Uhr um 0,74 Prozent tiefer bei 2.668,60 Punkten. In Frankfurt gab der DAX um moderate 0,45 Prozent auf 9.527,01 Einheiten nach. Der FTSE-100 der Londoner Börse fiel hingegen etwas deutlicher um 1,26 Prozent auf 5.411,37 Punkte.



13:50 Uhr: Die Unternehmensstimmung in der Eurozone ist im März wegen der Coronakrise auf ein Rekordtief eingebrochen. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Freitag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um beispiellose 21,9 Punkte auf 29,7 Zähler. Das ist ein Rekordtief, das selbst den Tiefpunkt während der globalen Finanzkrise klar unterschreitet.

13:05 Uhr: Möglicherweise schon am Montag könnte man wissen, wann der Handel trotz Corona-Krise wieder stärker anläuft. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte am Freitag im Nationalrat, dass man sich mit den Experten am Sonntag die Zahlen ansehen werde. Würden diese es hergeben, werde man am Montag bekannt geben, wo eine Wiederaufnahme des Betriebs machbar ist.

Einmal mehr klar gestellt wurde von Kurz, dass man mit dem Handel beginnen werde. Aber auch hier werde es Begleitmaßnahmen geben müssen, etwa über einen Kulturwandel mit Abstand halten und dem Anlegen von Masken.

12:20 Uhr: Die großen Rohöl-Förderländer (OPEC+) denken Insidern zufolge über eine drastische Reduzierung der Produktion zur Stabilisierung der Preise nach. Im Gespräch sei eine Drosselung um zehn Millionen Barrel (Fass zu je 159 Liter) pro Tag. Bei einer noch stärkeren Kürzung müssten aber auch Staaten außerhalb der Allianz ihren Beitrag leisten. Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf das Energieministerium Aserbaidschans berichtet, OPEC+ wolle am Montag über ihre Förderpolitik beraten.

12:20 Uhr: Lidl Österreich hat am Freitag neue, ab Montag (6.4.) gültige Hygienevorschriften bekannt gegeben. Für jede der über 250 Lidl-Filialen wird eine maximale Kundenanzahl definiert, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Zudem gibt es neben den bis auf Weiteres kostenlosen MNS-Masken auch Händedesinfektionsmittel für die Kunden. Auch alle Einkaufswägen werden desinfiziert.

12:00 Uhr: Der deutsche Sportartikelhersteller Puma streicht wegen der Coronakrise die Dividende für das abgelaufene Jahr. "Wir reduzieren die Kosten und den Geldabfluss wo immer möglich, und ergreifen Maßnahmen zur Sicherung zusätzlicher Finanzierung, um die Wertschöpfungskette in dieser Zeit aufrechtzuerhalten", begründete Puma den Schritt am Freitag.

11:35 Uhr: Die Tankstellenbetreiber spüren weiterhin massiv den "Shutdown" durch die Corona-Krise. Kurzarbeit und Kündigungen sind auch hier die Folge. "Die Lage wird Tag für Tag dramatischer. Jeder geöffnete Tag bedeutet ein Minus", so Klaus Brunnbauer, Obmann des Fachverbandes der Tankstellenunternehmen. Die Obfrau der Tankstellenbetreiber in Kärnten, Iris Kraiger, beziffert den Umsatzrückgang beim Treibstoff seit Mitte März mit 70 und 80 Prozent.

11:25 Uhr: Im Streit im Einzelhandel rund um die Schließung aller Geschäfte, die nicht für die Grundbedürfnisse geöffnet haben, und den Verkauf von Non-food-Produkten im Lebensmittelhandel, hat sich am Freitag die Supermarktkette Spar kritisch zu Wort gemeldet. Die Kritik der heimischen Unternehmen sei zu kurz gedacht und sogar gefährlich.

Spar versorge Österreich trotz extremer Bedingungen, erhalte Arbeitsplätze und zahle Steuern, titelte der Konzern in einer Aussendung.

11:15 Uhr: Ein Monat Produktionsstopp bringt den italienischen Unternehmen einen Umsatzverlust von 100 Milliarden Euro. Dies berichtete der Präsident des italienischen Statistikamts Istat, Gian Carlo Blangiardo, im Interview mit der Tageszeitung "Il Mattino" (Freitagsausgabe). Der Produktionsstopp betreffe 65 Prozent aller exportierenden Betriebe. Fast jedes zweite Industrieunternehmen sei vom Lockdown betroffen. Bei Großkonzernen seien 34 Prozent vom Lockdown betroffen. Istat wird am 7. April die Prognosen der Auswirkungen des Produktionsstopps auf die Wirtschaft veröffentlichen.

10:30 Uhr: Die Details zu Nothilfefonds sind da. Wer mehr als 40 Prozent an Umsatz verloren hat, bekommt zwischen 25 und 75 Prozent der Fixkosten und der Kosten für verdorbene Waren. Allerdings muss auf die Auszahlung von Dividenden verzichtet werden.

10:20 Uhr: Die heimischen Beherbergungsbetriebe bleiben nun fix drei weitere Wochen geschlossen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie dürfen die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bis einschließlich 24. April nicht aufsperren. Das geht aus der entsprechend angepassten Verordnung des Gesundheitsministeriums, die nun vorliegt, hervor.

10:00 Uhr: Der deutsche Paket-Dienstleister DHL meldet nach einigen Wochen Coronakrise mittlerweile doch steigende Paketzahlen. Zu Beginn der Einschränkungen hatte sich zunächst kein nennenswerter Effekt bemerkbar gemacht. Man sehe nun "eine täglich steigende Zahl von Sendungen, deren Menge mittlerweile sehr spürbar über der des Vorjahres zu dieser Zeit liegt", sagte ein Deutsche-Post-Sprecher.

09:30 Uhr: Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 1.982,95 Zählern um 1,27 Punkte oder 0,06 Prozent über dem Vortagesschluss. Der ATX-Prime gewann 1,55 Punkte oder 0,15 Prozent auf 1.015,88 Einheiten.

08:30 Uhr: Das Abholen vorbestellter Speisen beim Gastwirt ist ab sofort erlaubt. Zu beachten ist dabei lediglich, dass die Speisen nicht vor Ort im Lokal konsumiert werden und der auch sonst vorgeschriebene Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten wird.

08:15 Uhr: Der BAWAG-Vorstand verzichtet für 2020 auf einen allfälligen Bonus. Schon für 2019 habe der Vorstand akzeptiert, keine Bonus zu erhalten, heißt es in einer Aussendung der Bank vom Freitag. Dafür gebe es eine Prämie für Filialmitarbeiter mit Kundenkontakt. Über eine allfällige Dividende für 2019 wird die Bank erst entscheiden - die Hauptversammlung wurde kürzlich auf das vierte Quartal verlegt.

08:00 Uhr: Zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Erregers müssen zuerst geeignete Wirkstoffe gefunden und dann in kürzester Zeit hergestellt werden. Die Herstellung von Therapeutika ist aber aufgrund strikter Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben ein zeitintensiver Prozess. Eine am Grazer RCPE entwickelte "High-Speed-Technologie" könnte die Produktion massiv beschleunigen, teilte das Forschungszentrum mit.

07:15 Uhr: Die Brauerei in Mexiko, in der das Corona-Bier gebraut wird, stoppt vorerst die Produktion. Grund sind die von der Regierung angeordneten Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie, wonach bis 30. April nur noch Unternehmen in wenigen Branchen arbeiten dürfen, etwa in der Lebensmittelindustrie.

"Wir sind dabei, die Produktion in unseren Werken auf das nötigste Minimum herunterzufahren", teilte die Brauereigruppe Modelo am Donnerstag mit. In wenigen Tagen werde die Produktion dann ganz gestoppt.

07:00 Uhr: In der Weltwirtschaft braut sich die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Während Investoren aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie massenhaft Geld in sichere Anlagehäfen verlagern, sorgt ausgerechnet ein Lieferengpass bei der Krisenwährung Gold für Schlagzeilen. Edelmetallhändler berichten von Schwierigkeiten beim Nachschub von Goldmünzen und von Goldbarren, weil auch der Handel mit dem Edelmetall unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet.

06:00 Uhr: Der Verband der Automobilindustrie in Deutschland sieht die Branche infolge der Corona-Krise schwer unter Druck. "Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekanntem Ausmaß", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur. "In dieser einmaligen Ausnahmesituation ist Krisenmanagement gefragt, nicht das Führen von politischen Debatten."

03:00 Uhr: Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung sollen nach dem Willen des Weißen Hauses nicht für eine Behandlung wegen einer etwaigen Covid-19-Behandlung bezahlen müssen. "Wir wollen, dass kein Amerikaner sich Sorgen machen muss darüber, einen Test oder eine Behandlung zu bekommen", sagte US-Vizepräsident Mike Pence.

00:05 Uhr: Adidas verhandle mit der Staatsbank KfW über einen Milliardenkredit. Es gehe um Darlehen zwischen einer und zwei Milliarden Euro, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Wie viel das bayerische Unternehmen tatsächlich brauche und wann, sei aber noch offen.