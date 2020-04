Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Und plötzlich drohte gar nichts mehr zu gehen. Bei einem namhaften heimischen Lebensmittelhersteller konnte vor wenigen Tagen ein Produktionsstillstand nicht mehr ausgeschlossen werden, weil ein dort tätiges Unternehmen aus Italien eine wichtige Baustelle geräumt hatte. Die Bereitstellung dringend benötigter Ersatzteile für die systemkritischen Energieversorgungsanlagen schien nicht mehr gesichert. Die Hilfe kam mittels eigens angefertigter Druckteile schließlich aus Werndorf, aus der Servicewerkstätte von Christof Industries. Die dortige, rund 100-köpfige Mannschaft ist auf Service, Wartung und Reparaturen spezialisiert und in Krisenzeiten wie diesen besonders gefragt, schließlich sorgt sie dafür, dass im Fall von Störfällen „etwa Kraftwerke nicht ausfallen, Ver- und Entsorgungsunternehmen funktionieren oder die Lebensmittelproduktion weiterhin klaglos vonstattengeht“, wie Günter Dörflinger, Vorstand von Christof Industries betont. In Werndorf können auf Spezialmaschinen „auch an Wochenenden Ersatzteile, die nicht mehr geliefert werden können, selbst gefertigt werden“.